Aragón ha vuelto a solicitar el aval de la justicia para poder aplicar el pasaporte covid en la comunidad en el ocio nocturno y en eventos multitudinarios. Lo mismo hará Cataluña (está implantado en el ocio nocturno) para exigirlo en restaurantes, gimnasios y geriátricos, Navarra y La Rioja. En el País Vasco la Justicia lo ha tumbado. Y ya se pide en Galicia y Baleares para acceder a determinados servicios.

Pero los expertos difieren en cuanto a su utilidad. El epidemiólogo Nacho de Blas no acaba de entender su implantación y asegura que si es por incentivar la vacunación «no le veo utilidad». Y pone a Francia como ejemplo, donde se pide en bares, restaurantes y terrazas pero «no piden el pasaporte para ver si es tuyo». Además, duda de su tiempo de vigencia y se pregunta si la pauta completa es «ahora con dos o con tres dosis» cuando se ponga mayoritariamente a la población.

Sin embargo, el científico e investigador Juan José Badiola tiene clara su utilidad y «no lo considero una mala estrategia» puesto que una comunidad autónoma «no puede estar cruzada de brazos» mientras la incidencia sigue subiendo. Por eso, considera que habrá que ver la evolución y «del sistema sanitario» y si existe una «amenaza real» de colapso habría que implantar «medidas que se han demostrado que funcionan» como los confinamientos, los toques de queda o los porcentajes de aforos».

De momento, son medidas que ninguna comunidad quiere poner en marcha porque «son impopulares». Nacho de Blas tiene claro que «no hay que inventar nada para contener la pandemia: la vacuna, junto con las medidas que hace doce meses demostraron ser eficaces como la ventilación, la mascarilla o evitar reuniones sociales», señala. Un confinamiento sería una medida «disparatada» pero apuesta por lo que funciona: «limitar aforo, horarios y movilidad».

Badiola, sin embargo, no es tan drástico y, como De Blas, apuesta por «extremar medidas de precaución» como la mascarilla, la distancia social, etc. Pero insiste en que «la tendencia está al alza». La vacuna es «el mejor instrumento» porque «protege» y «evita» casos muy grave». Y pedir el pasaporte covid puede favorecer que crezca el porcentaje de vacunación, porque puede que haya gente que no se haya inmunizado por dejadez o por haber estado infectado.

El experto considera necesaria la vacunación de los niños, que aglutinan muchos casos, y se muestra preocupado por el puente y que el aumento de casos «enlace con Navidad», ya que recuerda que el año pasado la mayor ola vino tras las fiestas.