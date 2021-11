El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, visita Aragón este viernes para reunirse con representantes empresariales y deportivos de Zaragoza y Jaca. Las dos ciudades implicadas en el proyecto olímpico en el que se está trabajando para que Aragón y Cataluña acojan conjuntamente los Juegos de Invierno de 2030.

Un visita en la que Blanco explicará la idea de hacer unos Juegos sostenibles, una organización ajustada al momento y las necesidades en la que se puedan tratar de aprovechar las infraestructuras de las que dispone y que se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pese a la importancia del encuentro, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, no estará presente. No porque no quiera, apuntaron fuentes de Alcaldía, sino porque desconocía la fecha de esta reunión. De hecho, se enteró de la visita de Blanco por los medios de comunicación y hasta las 15.00 horas no se pusieron en contacto con la casa consistorial para invitarle al evento.

Las mismas fuentes entienden que se trata de un nuevo movimiento de la DGA para «aislar» al alcalde de Zaragoza, posible rival de Javier Lambán en las próximas elecciones.

Para el equipo de Gobierno de PP-Cs es un «error» que no se haya contado desde el primer momento con la capital, sobre todo si se tiene en cuenta el «carácter estratégico» que tiene la ciudad en el proyecto.

Cuestionan, además, que se haya avisado al primer edil del evento sin una negociación previa para cuadrar agendas, con 24 horas de tiempo y «a sabiendas» de que hay un pleno ordinario convocado al que debe asistir porque tiene que estar presente en las votaciones, explican desde Alcaldía.

Encuentro en Jaca para hablar de las infraestructuras El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se trasladará esta tarde hasta Jaca donde mantendrá un encuentro con su alcalde, Juan Manuel Rando (PSOE), y representantes de las comarcas del Pirineo, empresariales, turísticos y deportivos. Es la segunda reunión que se celebra para trabajar en la candidatura conjunta entre Aragón y Barcelona para los Juuegos de Invierno de 2030. El pasado 13 de noviembre se organizó un encuentro en Viella al que asistieron un centenar de alcaldes aragoneses y catalanes.

Desde PP-Cs son claros, y este gesto del Ejecutivo de Lambán lo único que ha conseguido ha sido enrarecer todavía más una relación entre ambas administraciones cada día más tensa.

«Excluir a la capital aragonesa en estas primeras reuniones no parece el mejor comienzo para llevar a buen término un proyecto olímpico», decían en un comunicado.

Esta nueva polémica se suma a las diferencias que han surgido entre ambas administraciones por el futuro de los suelos de la Expo, donde la DGA quiere construir vivienda y el consistorio defiende que no es legal. O por la reforma de La Romareda que, por cierto, está directamente ligada al proyecto olímpico.

Está claro que las relaciones entre Lambán y Azcón no pasan por un buen momento. Nunca antes habían demostrado públicamente sus diferencias de una forma tan flagrante. Unas discrepancias que, además, se han producido a escasos días de que se celebre la bilateral, convocada para el lunes, en la que deberán llegar a acuerdos.