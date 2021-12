Ciudadanos Aragón ha confirmado este miércoles que dirá "no" a los Presupuestos de 2022 al considerar que el Gobierno de Aragón “no ha tenido en cuenta a los contribuyentes ni a los jóvenes”, pese a que los liberales aseguran haber intentado llegar a acuerdos como el año pasado. "En tramitación no votamos que sí porque había cosas que no nos encajaban, pero tampoco que no porque queríamos tener una postura propositiva. Ahora votaremos que no con cierta tristeza" y no se repetirá la fórmula del año pasado, "la apuesta por la estabilidad que fue muy valorada incluso fuera de nuestra comunidad", ha dicho Daniel Pérez Calvo, que no entiende "la actitud del PAR, que ha unido su futuro al de CHA y Podemos". "El PAR de Aliaga es hoy un partido más de izquierdas", ha rematado el líder naranja.

"¿Dónde está el PAR de centro de siempre?", se ha preguntado Pérez Calvo, que ha asegurado que la formación que dirige Arturo Aliaga "no es capaz de debatir una rebaja en la renta de las clases medias", además de plantar a la hostelería zaragozana. "En estos meses complicados, lo mínimo que se merecen las familias de clase media que han hecho un esfuerzo ímprobo es una rebaja fiscal. “Un 70-80% de aragoneses no son lo suficientemente pobres como para recibir ayudas ni suficientemente ricos como para que no les preocupe el tema; son los 'paganini' y en ellos pensábamos al pedir rebajar la presión fiscal”, ha señalado antes de rematar: "No nos han dejado ni debatir esa reducción del IRPF". Pérez Calvo ha lamentado que la propuesta de Cs de rebajar dos puntos el tramo del IRPF autonómico a la mayoría de familias o rentas menores de 50.000 euros haya sido vetada, por lo que ni siquiera se podrá debatir. “La izquierda ha hecho piña para evitar un debate tremendamente incómodo para el PAR, que hace unos días votaba en contra de ampliar los beneficiarios de las bonificaciones del impuesto de sucesiones. Esta vez ni siquiera quiere que se debata de la posibilidad de bajar impuestos a quienes más necesitan ese alivio fiscal”, ha comentado. Así, considera los Presupuestos “inaceptables” para el centro liberal aragonés. "No solo perjudican a la clase media, sino que no ofrecen respuesta a los retos de los jóvenes después de que el cuatripartito haya rechazado "enmiendas por valor de 11 millones que proponía Ciudadanos en materia de políticas de juventud y empleo". Ciudadanos asegura que no dejara a nadie "huérfano” y seguirá siendo "la casa común del centro liberal aragonés", mientras el PAR "se alinea con la izquierda hasta tal punto de que es un partido más de izquierda dentro del cuatripartito”, ha lamentado Pérez Calvo, quien ha recordado que los aragonesistas “votaron el otro día en contra de ampliar a los beneficiarios de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y hoy se niegan a debatir la rebaja impositiva para las clases medias. El PAR ha traicionado sus ideas liberales y ha dado la espalda a la inmensa mayoría de familias aragonesas. Quizá sus objetivos van más alineados con los sillones que con los intereses de los ciudadanos”, ha concluido el líder naranja antes de recordar que Podemos y CHA hicieron el año pasado "un verdadero esfuerzo" porque no era el momento "de subir impuestos o enredar con la educación", pero ahora la situación "ha cambiado". Por su parte, el portavoz de Hacienda, José Luis Saz, ha subrayado la predisposición al diálogo de Cs, aunque ha señalado que las concesiones del Gobierno de Aragón no han sido suficientes como para apoyar las cuentas. “Qué magnífica noticia podríamos haber dado a un amplio espectro de familias aragonesas si hubiésemos alcanzado consenso para aliviar la presión fiscal. Ojalá hubiéramos podido debatirlo, pero la respuesta ha sido el veto”, ha dicho Saz, que ha remarcado que se vota "en contra pero no a la contra".