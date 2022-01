Un tuit del coordinador de Ciudadanos en Aragón y secretario general de la formación, Daniel Pérez Calvo, se ha transformado en las últimas horas en un detector de liberales en la red social del pajarito azul. Sin pretenderlo, el mensaje de Pérez Calvo sobre la variación de precios de los solicitadísimos test de antígenos en estas fiestas navideñas y la «especulación con un producto básico» desencadenó un torrente de mensajes que acusaban al líder «liberal» de plantear medidas «poco liberales» y que le recordaban que es «la ley el mercado» el que permite dichas variaciones en el precio. La conocida ley de la oferta y la demanda.

He pagado 10 euros en una farmacia por un test de antígenos por el que este verano pagué 7 y que hoy veo anunciado a 4,95, si se compra en pack de varias unidades. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita especular con un producto tan necesario para preservar la salud pública? pic.twitter.com/XMSBQn3Ymm — Daniel Pérez Calvo 🇪🇦🇪🇺 (@DanielPerezCs) 7 de enero de 2022

Tras el revuelo, que ha generado en torno a 2.000 comentarios e interacciones, Pérez Calvo insiste en que su propuesta no pasaba por el «intervencionismo del Estado», sino por aplicar el «libre mercado» en su verdadera expresión y que estos test puedan distribuirse en más espacios. Ahora, señala, se venden solo en farmacias pero no tienen el precio fijado como cualquier otro producto farmacéutico. Así que Ciudadanos aprovechará el debate generado para llevar su propia propuesta a las Cortes de Aragón.

«He pagado 10 euros en una farmacia por un test de antígenos por el que este verano pagué 7 y que hoy veo anunciado a 4,95, si se compra en pack de varias unidades. ¿Cómo es posible que el Gobierno permita especular con un producto tan necesario para preservar la salud pública?», se preguntaba el líder de la formación naranja, que como «liberal» no acostumbra a abrir la puerta a que el Estado pueda entrar a limitar el precio de bienes básicos, y que, de hecho, se opone a la regulación del precio del alquiler de viviendas, que también se ha planteado para mitigar la burbuja de precios.

«Eso se llama «libre mercado» y es maravilloso. Aunque tu alma socialista como que no puede verlo», le reprocharon desde una cuenta. «¿Estos son los mismos a los que les entran los temblores cuando se habla de regular el precio de bienes esenciales como la vivienda no?», se preguntaron desde otra. Pérez Calvo respondió: «No. El libre mercado haría que este producto pudiera venderse, por ejemplo, en superficies comerciales y no sólo en farmacias». «¿Me podría indicar dónde he dicho yo que haya que intervenir sobre el precio? Bastaría con liberalizar la venta de estos productos en todo tipo de superficies comerciales, como ocurre ya en otros países de nuestro entorno», recalcó.

Mientras, otros comentaron que se le había «caído la etiqueta de Liberales» que preside su cuenta en Twitter.

Pero el político aragonés insiste en que en ningún momento pidió la intervención estatal en los precios. «En ningún caso se pide una regulación; la única que debe haber es la del libre mercado. Hace tiempo que pedíamos que fueran gratuitos como en otros países y presentaremos una proposición en las Cortes para ampliar los lugares de venta», explicó ayer a EL PERIÓDICO. «Que no hubiera test en la semana de Navidad es una vergüenza. No hemos aprendido nada del problema que tuvimos con las mascarillas», lamentó.