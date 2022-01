La Plataforma La Fueva No Se Vende ha presentado más de 200 alegaciones contra la línea de alta tensión del proyecto fotovoltaico flotante en el embalse de Mediano.

Según las características del plan y tras consultar fuentes especializadas, de llevarse a cabo este macro proyecto, la plataforma denuncia que ello significaría la instalación de una línea de 200.000 voltios que pasaría por encima del propio pueblo, con pilonas de más de 60 metros de altura en el casco urbano.

El pueblo de Mediano ya fue inundado por el embalse, y ahora, los habitantes de la zona temen sufrir de nuevo las consecuencias de otro proyecto energético. "De verdad no hay un lugar mejor para hacer la línea de alta tensión, que justo por encima de nuestro salón social?", se preguntan desde la plataforma, que agrupa a numerosos vecinos del valle.

Además, denuncian la sensación de "indefensión e injusticia" cuando al presentar los documentos, desde la OCA (Oficina Comarcal Agroambiental), se les comunicó que "muy probablemente sus alegaciones no serían admitidas, ya que desde hace aproximadamente un año, solo se tramitan las alegaciones presentadas telemáticamente". Un obstáculo más, denuncian, en este proyecto.

El problema de la brecha digital

Entre otros, desde la plataforma recogen el testimonio de Pedro, de 72 años y vecino de La Fueva. "¿Firma digital? ¿Eso qué es? Es una tomadura de pelo. Primero inundaron nuestros pueblos sin que pudiéramos hacer nada, y ahora que nos queremos quejar porque van a sobrevolar nuestros pueblos de cables, no nos dejan hacerlo porque nos cuesta manejar un ordenador.”

Desde la Plataforma de La Fueva No Se Vende exigen que el Gobierno de Aragón y el Inaga modifique la ley y permita presentar las alegaciones de manera presencial, pues no entienden cómo pueden ser capaces de "discriminar y privar del derecho de alegación a macro proyectos energéticos a un gran número de personas, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías o que, simplemente, no conocen bien su funcionamiento".

De todos modos, los miembros de la Plataforma La Fueva No se Vende registraron las alegaciones en la oficina comarcal, esperando una respuesta de las administraciones. Quieren mostrar el desacuerdo de los vecinos de La Fueva, que" no quieren que los proyectos fotovoltaicos vuelvan a comprometer la vida y el futuro de este característico valle del Sobrarbe".