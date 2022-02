Los 'influencers' son el pan de cada día en Instagram. De hecho, muchos son los que se guian por estos perfiles de personas populares en la red a la hora de hacer la comida, hacer ejercicio o vestirse.

Este último motivo es lo que inspira la cuenta 'Zaragozaners in Zaragoza', gestionada por una joven de la capital maña, pero tras la que se encuentran todos los habitantes de la ciudad. En cierto sentido, todos pueden ser 'influencers'. Por ejemplo, en el siguiente post la protagonista es una mujer a la que se fotografió en la tienda Mango del paseo Independencia junto a su mascota.

A la foto le acompaña una descripción: "Esto es maravilloso, SOIS LO MÁS. Perro vestido en trench de cuadros. Ella gorro con pompón, abrigo efecto oveja, pantalón palazzo y sneakers. Visto en Mango, Independencia". Cualquiera puede ser el protagonista del día y eso es, como cuenta la creadora, lo que da "popularidad" al perfil de la red social.

"El origen de la cuenta no soy yo, esta popularidad es porque la cuenta no es Marta Lozano, María Pombo, sino que participan los seguidores", relata queriendo mantener el anonimato, por lo que no podemos ofrecerles su nombre. A pesar de que no se le reconozca, en la cuenta hay "retroalimentación".

Los vecinos y vecinas le mandan fotos de looks capturados por las calles de Zaragoza y ella lo sutiliza para los post del feed y las stories, para que se vea "lo que realmente lleva la gente por la calle".

Y la idea, ¿de dónde surge? Pues como otras muchas, se remonta a los meses de confinamiento por la pandemia. 'Zaragozaners in Zaragoza' cuenta que siempre ha "tenido mucha inquietud por la moda" y a pesar de que no ha estudiado nada relacionado con la moda, siempre ha "tenido ese gusto".

A partir de este punto, ella notó que "en la época del covd se suspendieron todos los desfiles de moda" justo en un momento en el que era tendencia el 'street style'. Esto es que, como relata la zaragozana, "se le daba casi más importancia a cómo acudían vestidas al desfile que al desfile en sí, porque la de las pasarelas no es ropa que te la vayas a poner".

Ella, seguidora de Scott Schuman, pionero al fotografían a mujeres en los 70 acudiendo a los desfiles, quería hacer algo parecido a la labor de este hombre. "Con el covid todo ese 'street style' que a mí me gustaba mucho cotillear se corta y se empiezan a hacer estas cuentas", puntualiza, ya que no es la primera en el mundo que la crea.

Se inspiró en la que lleva el nombre de 'Parisiens in Paris', que en la actualidad cuenta con alrededor de 730.000 seguidores. "El prototipo es París, Londres, Madrid, Zaragoza", comenta Zaragozaners y añade que "todas las ciudades empiezan a plagiar ese 'street style' llevado directamente a la calle".

Esto es "mucho más accesible porque independientemente de la moda, es lo que se pone la gente". La creó hace poco menos de un año, el 22 de febrero de 2021 y el impulso fueron unos vinos con sus amigas, que le animaron a dar el primer paso ese día.

Comenzó captando ella misma a la gente de la calle, pero se fue a vivir a París y tuvo que hacer un llamamiento para que zaragozanos y zaragozanas enviasen sus looks preferidos, a los que le echasen el ojo mientras paseaban por la ciudad. "Ahora el 75% de las fotos son mandadas por ellos", explica.

Esto es clave para que siga adelante, porque es un hobbie para ella y no le dedica, ni debe dedicarle, demasiado tiempo. "Los stories los pongo desde el sofá de mi casa, en el autobús, mientras voy de viaje… No me ocupa tiempo de pensarlo, es todo muy natural", asegura y lo siente casi como su fuera su Instagram personal.

"Hoy escucho que fallece alguien guay de la moda, me pongo a investigar y hago un homenaje en stories. El contenido de las historias es muy fresco, lo que se me ocurre", sin darle muchas vueltas y siempre interactuando con su público.

Otra de las claves que hay tras los 19.000 seguidores de 'Zaragozaners in Zaragoza', según cree la propia administradora, es que "es una capital que no está explotada en cuanto a la moda". "Yo notaba un vacío bastante grande" y siente que "eso ha sido un punto a favor de esta cuenta". "Hay cuentas que hablan de comida, de turismo y de ocio en general, pero no hay en concreto ninguna de moda", afirma y asevera que "mucha gente lo necesitaba".

A pesar de esto, dice que "en Zaragoza no se viste mal, no tenemos nada que envidiar a Madrid y a otras ciudades". En cuanto al estilo, califica a los 'zaragozaners' como "muy lineales" pero con "detalles". Sin embargo, haciendo las fotos en invierno se aburre porque "vestimos todos muy oscuro".

Al comparar Zaragoza con otras capitales, también asegura que "con la internacionalización de la moda vestimos todos más parecido". Sí que se nota en, por ejemplo, el cambio de estilo entre barrios. No solo en Londres o París. También en Zaragoza: "En Las Armas visten muy guay y juvenil, hay rollazo; en el centro la gente es más clásica, en la Universidad llevan sudaderas y Converse"… Ella no tiene tiempo para ir haciendo fotos por todos los distritos de la ciudad, por esto es importante para la cuenta la colaboración de los vecinos.

Por otra parte, también aprecia cierta concienciación por el "slow fashion". "La gente intenta vestir menos de Zara, creo que desde la pandemia estamos todos más concienciados", apunta la zaragozana, que es consciente de que, sin embargo, hay pocas tiendas 'made in Spain' en la ciudad. "El comercio local de moda en Zaragoza no está muy vivo, No hay muchas tiendas pequeñitas de ‘made in Spain’", se lamenta la joven de 25 años.

"No sé tampoco si el consumidor estaría dispuetso a pagar ese precio, el made 'in Spain' implica un precio más alto", y esto es uno de los puntos de los que también intenta concienciar desde su perfil de Instagram. "Hay que pasar al 'slow fashion'", sentencia la 'influencer' y dice sentirse "orgullosa de dar a conocer en esta cuenta tiendas y marcas de Zaragoza, dar visibilidad ya que son de aquí".