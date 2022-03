¿Qué ha supuesto para usted recibir este reconocimiento?

Me ha parecido una exquisitez que el Gobierno de Aragón haya tenido un reflejo de memoria histórica de esta categoría. No por mí, sino por el hecho en sí. Es el acto en sí el que me parece que tenía categoría suficiente para un recuerdo. Nunca he supuesto que sería un recuerdo estable como el de hoy, es decir, nunca un recuerdo grabado en piedra.

Ha dicho: Hipólito Gómez de las Roces tuvo la oportunidad de abrir la puerta, y lo hizo.

Claro; él dio el paso de llamarme. Me llamó a mí porque trabajaba con él y teníamos una sintonía ideológica y personal. Participé en el nacimiento del PAR, en algún mitin, pero mi intención no era incorporarme a la política. Siempre he sido política, pero aficionada literaria, como muchos que se dedican a enjuiciarla y alabarla, pero lejos de participar.

¿Qué juicio le merece la política actual?

Me parece que el presidente Lambán y quienes le acompañan lo están haciendo muy bien para ser un gobierno tan diverso. Me parece digno de elogio.