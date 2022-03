Aragón ha actualizado el nuevo protocolo de actuación contra el covid ante la nueva realidad de la pandemia. Así lo han afirmado El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, y el gerente del SALUD, José María Arnal, este martes, asegurando que este nuevo modelo de gestión contra la enfermedad permitirá, "medir los casos graves y las muertes" para detectar "cambios de patrón" con las cepas que circulen y que permitan "la toma de decisiones". Según Arnal, Aragón se encuentra en "riesgo controlado y bajo" del virus, lo que permite adoptar este modelo de transición.

En este nuevo escenario, los esfuerzos de detección y diagnóstico se centrarán en las personas vulnerables, es decir, los mayores de 60 años, las embarazadas, los ámbitos inmunodeprimos y a los profesionales del ámbito sanitario. Además, ya no tendrán cabida los test de autodiagnóstico, adoptados el pasado mes de diciembre para medir el impacto del covid en ese momento concreto. Es decir, cuando Sanidad actualice el número de casos los martes y los viernes ya no recogerán este tipo de prueba.

Cambia también la denominación de "contactos" ante un caso covid, que pasará a llamarse así solo en los "entornos vulnerables", es decir, que se den en residencias o en centros sanitarios. En este ámbito, se mantendrán los test a entre 3 y 5 días. Sanidad también pone fin a los aislamientos y únicamente queda reducido al personal sanitario y sociosanitario.

Falo sí ha querido dejar claro que este nuevo escenario "no es irreversible". "Si es necesario, se podrían revertir algunos de los avances o prevenir medidas de control", ha dicho. En este sentido, ha afirmado que, aunque se cambie el modelo de gestión, la pandemia no ha terminado. "El virus seguirá circulando, por eso es fundamental que las personas que no lo hayan hecho se vacunen".