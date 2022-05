A las bicicletas clásicas les ha llegado una segunda juventud, casi sin esperarlo. No es algo estrictamente reciente ni en España ni en Zaragoza pero, poco a poco, esta repunta al alza. Basta ver los portales de venta de segunda mano para cerciorarse del fenómeno. Y a partir de aquí, quizás algo antes, quizás en paralelo, han encontrado su sitio los talleres de bicis. Uno de los ejemplos más paradigmáticos en la capital aragonesa para darle una nueva vida a esta forma de transporte es La Pomada.

José Manuel Tomé es el artífice de este negocio que abrió sus puertas en 2016 con un objetivo claro: no ser una tienda de bicis "al uso". En otras palabras, no ser uno más en la venta deportiva, sino volcarse en otra faceta, la del ciclismo urbano. "Los primeros años hubo mucha restauración, pero con la pandemia creció más la puesta a punto y la parte de taller como tal. Ahora, la gente vuelve a preguntar de nuevo por la restauración". La radiografía de una sociedad a través de la evolución de una tienda.

Las marcas que ayer eran punteras hoy hay vuelto a salir de los trasteros y de las casas del pueblo. "Nos traen muchas BH de los años 70, de las de frenos de varilla. También mucha Peugeot, una marca que, por la cercanía con Francia, en España tuvo mucho éxito, sobre todo en el norte", afirma.

Según su experiencia al frente de esta tienda situada en la calle Manifestación, observa dos perfiles diferentes. Primero, aquellos para los que estas bicicletas tienen un valor sentimental. "Son personas que la van a usar esporádicamente y, más que nada, la quieren como recuerdo", contextualiza Tomé. Y por otro lado, aquellos que las miran con otros ojos, como un recurso más para moverse por la ciudad. Son estos los principales clientes de La Pomada, muy por encima de lo que significa la venta de bicicletas en el balance.

"Cuando quieren reconvertirla en urbana, sobre todo quieren ir más cómodos. Solemos hacer cambio de manillar, sillín y neumáticos. Luego está el tema de la pintura por un tema estético o la eliminación de óxido. Sí es cierto que cuando traen una clásica buscan que se note que esa bici ha vivido y que ha tenido rodaje, entonces también le damos un tratamiento de barniz para proteger", explica.

Un motor de cambio

Hay una pregunta que salta de inmediato. ¿Por qué decantarse por restaurar en lugar de comprar? "Es una de las paradojas de nuestro tiempo, donde es más barato comprar que reparar", comienza, "aunque hay varios motivos, el primero de ellos por un valor sentimental hacia la bicicleta, pero luego también entran otros aspectos como el coste energético de construir otra nueva. Al final es una valoración del cliente".

Lo que sí confirma es que los productos de segunda mano están en auge. Sucede en el textil, en la informática. También en este mercado. Ahora bien, "cuando hay compra entre particulares se venden muchas muy baratas, pero poco cuidadas y poco mantenidas y para ponerlas a punto te tienes que gastar el doble de lo que te ha costado, aunque eso ha sido de por sí poco", avisa. Aquí sí aprecia una diferencia significativa con las bicicletas de montaña, las que están consideradas por muchos como la joya de la corona: "Menospreciamos la bici urbana. En una bicicleta deportiva tranquilamente te puedes gastar 2.000 euros, pero luego parece que desembolsar 600 euros por una de ciudad es una locura".

"Puedo tener las mejores infraestructuras, pero si no me pongo a pedalear, no sirve para nada. Si no empiezo a cambiar en mí mismo, por mucho que me lo pongan fácil, no lo voy a hacer"

Pese a todo, Tomé se muestra convencido de que la movilidad en las ciudades pasa por este tipo de vehículo. Eso sí, con la persona como motor del cambio: "Puedo tener las mejores infraestructuras, pero si no me pongo a pedalear, no sirve para nada. Si no empiezo a cambiar en mí mismo, por mucho que me lo pongan fácil, no lo voy a hacer. Si se duplicase el número de ciclistas, mañana ya verían [los políticos] cómo mejorar la ciudad para que pudieran ir mejor. Todo empieza por el movimiento".