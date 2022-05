Lambán acusa a Blanco de conducir la candidatura «hacia el fracaso»

La candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para organizar los Juegos Olímpicos de invierno camina hacia un punto de no retorno después de conocerse la última propuesta del Comité Olímpico Español (COE), que priva a Zaragoza del patinaje artístico, lleva el biatlón de la estación de Candanchú a la de Cerler y traslada a Formigal la modalidad del freestyle.

No solo no ha gustado en la DGA, sino que ha servido para estropear –aún más– las relaciones que el Gobierno autonómico mantiene con el órgano olímpico. Javier Lambán, de hecho, no se mordió la lengua ayer al señalar a Alejandro Blanco, presidente del COE, como el principal responsable de que la candidatura conjunta camine directa inexorablemente hacia la derrota.

La indignación del Gobierno de Aragón del pasado viernes, cuando el consejero de Cultura y Deportes, Felipe Faci, conoció la última oferta de boca del presidente del COE, fue a más en el día de ayer. "Con ofertas como esta, Blanco está conduciendo la candidatura al fracaso", afirmó tajante el presidente aragonés en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

"Cataluña, en las negociaciones que ha mantenido con el COE, se ha salido con la suya. Aragón no aceptará esta propuesta, aunque no daremos las negociaciones por rotas y no nos levantaremos de la mesa hasta el final", aseguró el jefe del Ejecutivo autonómico, que añadió que este escenario "da pie al escepticismo" cuando apenas faltan 12 días para que expire el plazo dado por Blanco para alcanzar un acuerdo definitivo. De no ser así, España no organizará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pese a que Blanco insinuara que, si no convence a Aragón, buscaría otra alteranativa.

La última oferta del COE plantea que Cataluña organice las disciplinas más importantes de la competición olímpica, que dispondría de La Molina para celebrar las diez pruebas de esquí alpino (desde el Descenso hasta la Combinada alpina pasando por el Supergigante, el Gigante y el Eslalon). Además, Barcelona mantendría los partidos de hockey hielo y celebraría también el patinaje artístico.

Pero Aragón no traga. La respuesta desde el Pignatelli no deja lugar a dudas y corrobora lo que Lambán ha venido diciendo en las últimas semanas. "Nuestra postura es firme, no queremos migajas y no oficiaremos de meras comparsas", subrayó ayer el presidente aragonés, que calificó la propuesta del viernes de "casi ofensiva".

De hecho, enfatizó, "perdemos más peso si cabe", por lo que "no nos moveremos de la posición que defendemos, no solo por dignidad política e institucional sino por el interés económico del Pirineo aragonés". Más allá de eso, Lambán cree que "siempre ha merecido la pena sellar un acuerdo porque el proyecto es algo bueno" para la cordillera pirenaica.

En términos parecidos se expresó ayer Faci al admitir que, después de la última reunión, no solo no se ha avanzado «sino que más bien hemos retrocedido", dijo el consejero, que recordó la conversación telefónica del viernes a mediodía con Alejandro Blanco. "Nos dan el freestyle, lo que supone que si antes teníamos dos pruebas frente a nueve que tenía Cataluña, ahora tenemos tres frente a ocho de ellos. Hay poco equilibrio en la nieve. Además, prácticamente Zaragoza desaparece de la candidatura al llevarse el patinaje artístico, lo que no compensa los desequilibrios que habíamos denunciado en la propuesta inicial. El Pirineo gana una prueba que no es de las grandes y encima Zaragoza casi desaparece".

La petición de Aragón era "repartir el esquí alpino", que sigue en Cataluña, pero desde el COE "no se contempla esa posibilidad", realidad en la que ayer abundó Lambán: "Cataluña no se ha movido ni un milímetro y su postura ha sido prácticamente invariable".

La fecha límite

El COE es el que tiene que seguir buscando una solución, aseguran desde la DGA, que espera recibir este mismo lunes la propuesta por escrito pese a que el consejero Felipe Faci ya le adelantó a Alejandro Blanco que Aragón no la aceptaría al resultarle «indignante».

En principio, el presidente del COE dice que corre prisa cerrar un trato y por eso fijó el 20 de mayo como el día último para alcanzar un acuerdo o se hará «otro planteamiento», en palabras de Blanco. «No sé si esa fecha es realmente tope. A nosotros no nos lo han comunicado oficialmente. Nos enteramos por declaraciones en los medios de comunicación, pero no tenemos ninguna constancia de que haya una fecha tope y seguimos trabajando para tener una candidatura conjunta».