Recargar el coche eléctrico en casa, una carretera llena de curvas

La venta de vehículos 100% eléctricos todavía no ha alcanzado cuotas de mercado significativas, pero cada vez son más los aragoneses que optan por este tipo de modelos. Por Aragón circulan 1.203 coches enchufables. Depender solamente de los cargadores públicos no es viable por lo que la mayoría de los usuarios, «el 98%», dispone de puntos de recarga en sus garajes. Pero la instalación de estos equipos no es del todo ágil todavía.

Las solicitudes de información sobre este tipo de sistemas van en aumento en los últimos años , como explica el responsable de la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica de la Cámara de Zaragoza, Diego Artigot. Sin embargo, «no existe información concreta sobre cuántos punto de recarga se han instalado en garajes privados y comunitarios». Más allá de los números, son los dueños de vehículos eléctricos los que conocen mejor que nadie las dificultades que tienen que afrontar para poder recargar sus coches en sus garajes. «Lo que más se nota es la falta de profesionales en el sector. Los instaladores están desbordados y cuesta Dios y ayuda conseguir uno. Las listas de espera son de hasta dos meses. Y como no hay mucha oferta, los precios son desmesurados», explican desde la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos, un club de fans de la electromovilidad. El desembolso que supone instalar un los puntos de recarga privado suele estar por encima de los 2.000 euros. «Depende también de la ubicación de la plaza de garaje y del cable que haya que desplegar. Y también varía según la marca. Es como todo, si quieres un punto de recarga sencillo es más barato, pero los que son más rápidos o que, incluso, se pueden programar, pues cuestan más. De media son eso, entre 2.000 y 2.500 euros», explica Artigot. El Estado financia la compra de estos sistemas a través del plan Moves III, si bien las ayudas no llegan ágilmente. La subvención cubre entre el 50 y el 70% del precio, pero hay expedientes «que han tardado más de 18 meses en ser resueltos». «El tiempo de pago de las comunidades autónomas no es un factor que juegue a favor», lamenta el consejero delegado de la compañía CargaTuCoche, Enrique Alía. Esta compañía es una de las líderes en España en la instalación de estos sistemas. En Aragón, afirma Alía, han habilitado «aproximadamente 50 puntos de recarga a nivel residencial». No hay que pedir permiso El montaje de estos cargadores no es complejo, pero sí que requiere de profesionales con experiencia. Los puntos de recarga en los garajes comunitarios deben estar conectados por cable al contador de la vivienda de los dueños de los coches, por lo que dependiendo de la distancia entre la plaza de estacionamiento y el piso el proceso se complica. Eso sí, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón recuerdan que no es necesario pedir ninguna solicitud a la comunidad de vecinos para poner un punto de recarga en una plaza de garaje. «Simplemente hay que informar de ello a la junta de propietarios», explica el presidente de esta institución, Miguel Ruiz Lizondo. El problema se da cuando la plaza de garaje está en un aparcamiento comunitario pero que no está situado bajo el bloque de viviendas en el que vive el propietario del coche eléctrico, sino en otro edificio. En esos casos, aunque los usuarios de coches eléctricos tengan derecho a instalar un punto de recarga, no pueden conectarse por cable hasta su contador personal. «Dentro de poco tenemos un seminario en el que trataremos este tema, pero de momento no sabemos cómo afrontar estas situaciones», admite Ruiz Lizondo. Empresas que vienen y van Desde la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos demandan una mayor agilidad en la tramitación de las ayudas y en el trato con las compañías suministradoras de la energía. «Debería ser tan fácil como dar de alta la luz o el gas, pero no. Y que las ayudas lleguen tarde hace que muchas personas que se plantean comprarse un coche eléctrico se echen para atrás», explican desde la entidad. No obstante, la legislación estatal sí que recoge normas para facilitar la instalación de puntos de recarga en garajes privados. Desde 2014, todos los edificios nuevos deben contar con canalizaciones para posibilitar y facilitar que, aquellos vecinos que lo requieran, conecten sus contadores con sus plazas de garaje mediante un cable para poder instalar un cargador. Sobre el aumento de la demanda de estos sistemas, desde CargaTuCoche Alía explica que las cifras se pueden extrapolar del dato de matriculaciones de vehículos eléctricos. «En este sentido, podemos argumentar que las instalaciones de puntos de recarga a nivel residencial han crecido en 2022 ya que las matriculaciones acumuladas hasta abril de 2022 crecieron un 60%». Esto supone un crecimiento sostenido y no pequeño que deja atrás a muchas pequeñas empresas. «Nosotros nacimos hace cuatro años. Es cierto que poco a poco van a apareciendo más compañías que intentan entrar en un mercado en pleno crecimiento, pero en muchos casos vemos como en cuestión de meses aparecen y desaparecen al no tener la especialización necesaria. La instalación de puntos de recarga es un proceso que nos obliga a controlar diferentes áreas», explica Alía. Futuro imparable En CargaTuCoche afirman que son capaces de «dejar instalado y funcionando» un punto de recarga residencial en menos de cinco días desde su confirmación. Eso sí, a principios de año, debido a la crisis de materias primas, tuvieron problemas de estoc con diferentes marcas de cargadores. Sea como fuere, la electrificación es un proceso que parece imparable. «Las empresas automovilísticas están haciendo inversiones muy fuertes para actualizar sus factorías que van a tener que rentabilizar. No hay marcha atrás», zanja Diego Arigot, de la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica.