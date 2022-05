Los expertos tienen claro que la viruela del mono «no tiene la virulencia del covid» ni una trasmisibilidad semejante, por lo que «no va a haber una subida tan explosiva» como con el coronavirus pero sí aumentarán los casos. «Durante un par de semanas todavía hay margen de subir», considera el epidemiólogo Nacho de Blas, aunque también señala que hay que «preocuparse en su justa medida». Una cautela que también ha mostrado el presidente del Colegio de Médicos, Javier García Tirado, quien afirmó que «no hay que alarmar a la población».

Ese incremento continuado de casos seguirá porque todavía estamos viendo los resultados del primer contagio, ya que el periodo de incubación de la enfermedad es de 5 a 21 días y, si, tal y como se supone, el evento en el que comenzó todo fue hace un par de semana, es ahora «cuando dan la cara los contagiados». Sin embargo, y a diferencia del covid, «sabemos todo de la enfermedad y se puede alertar a aquellos que tienen síntomas (fiebre, malestar general, dolor de cabeza, etc), para que «se aíslen». El epidemiólogo considera que «aún irán saliendo casos pero al haberse hecho público «se cortarán las cadenas de transmisión y comenzarán a bajar». Y de hecho, la segunda generación tendrá menos casos y la tercera, todavía menos. De esa segunda generación parece ser el caso sospechoso aragonés, ya que, «parece que es por un contacto con un positivo». El resultado definitivo parece que se dará a conocer en las próximas horas.

El problema está en que es «una enfermedad contagiosa por contacto directo pero también indirecto por materias inertes, o sea, por el uso de la misma toalla, sábanas o ropa y «además es muy resistente, puede durar varios días».

Asegura que al estar presuntamente relacionados con dos casos muy concretos, el perfil de esos primeros infectados es de hombres que tienen sexo con otros hombres pero «en la segunda generación de contagios ya se verán heterosexuales, mujeres, inmunodeprimidos o niños, aunque el epidemiólogo señala que «espera que no salgan niños porque son casos susceptibles de ser más graves», aunque parece ser que en el Reino Unido ya se ha dado un positivo entre menores.

Entre las recomendaciones que da De Blas es que aquel que tenga síntomas es que vaya al médico pero «avisando para que este tome medidas, que use mascarilla y las erupciones tapadas» y, por supuesto, que no comparta ropa ni utilice el transporte público». Según el protocolo del Ministerio de Sanidad, los animales de compañía también «deben aislarse» y este periodo para animales y humanos durará unas tres semanas «o hasta que no haya costras».

Por su parte, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza señalaron que está cambiando el clima y apareciendo enfermedades «que estaban en otras áreas climatológicas que no se manifestaban y necesitamos más formación». Una situación que se complica por la situación tan «frágil» del sistema sanitario.