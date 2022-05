Javier Lambán se ha vuelto a referir este martes al tortuoso camino por el que se conduce la candidatura conjunta para los Juegos de invierno de 2030. Lo ha hecho en un espacio de TVE en el que ha anunciado que, para dar muestras de la buena voluntad que tiene Aragón a la hora de preparar un proyecto equilibrado, no solo presentará unos lotes distintos donde se incluyen pruebas de mayor entidad, medias y menores, sino que le dará la posibilidad a Cataluña de elegir en primer lugar en cada uno de los paquetes. "Será igualdad o nada", ha afirmado el presidente de Aragón. "Es mejor que no haya Juegos a que los haya desequilibrados".

Todo esto se producirá pronto, posiblemente esta semana, aunque la DGA está pendiente de recibir una llamada por parte de Alejandro Blanco, presidente del COE, que aseguró el pasado miércoles que en estos días llamaría a las partes para tratar de avanzar en las negociaciones.

Mientras Cataluña sigue inmóvil desde el día 1, esta conversaciones el Gobierno de Aragón llegará con una nueva propuesta que no desvelará hasta que no la entregue en el COE. Presentará paquetes con diferentes pruebas (a elegir entre hockey hielo o patinaje artístico, por decir) "en los que le vamos a proponer a Cataluña que elija en primer lugar, es el no va más", ha explicado Lambán.

"Primero tiene que haber una candidatura en la que se refleje el reparto equilibrado del que hablaron Pedro Sánchez y Alejandro Blanco en su visita a Zaragoza el pasado septiembre", ha dicho el presidente, que ha recordado que el presidente del COE aseguró desde el principio que la fortaleza de la candidatura residía en el relato más que en la parte técnica, pero la narración se ha enmarañado.

"Hace falta ver cuánto quiere colaborar Cataluña con el resto de España. Hasta ahora no la veo muy predispuesta. Para ellos hemos sido siempre comparsas pese a que nuestras estaciones son equiparables o mejores. La única fuerza sería un acuerdo entre Aragón y Cataluña, que es tanto como decir de Cataluña con el resto de España".

Sin embargo, Aragón está dispuesta "a escribir sus propias páginas de la historia pese a que el COE nos ha tratado de arrastrar" a la posición de Cataluña. "Formamos una comunidad que durante siglos aceptó resignadamente que sus hombres, mujeres y recursos materiales sirvieran para alimentar el desarrollo económico ajeno, pero eso se ha terminado", ha enfatizado destacando la relevancia de los empresarios aragoneses y el volumen de electricidad que se produce.

El presidente de Aragón ha recordado que ha enviado una carta a Pedro Sánchez para pedirle que intervenga y ha dejado claro que el Gobierno de España "no se puede imponer a la Generalitat, pero tampoco al Gobierno de Aragón" porque "para eso existe el autogobierno", ha dicho antes de atizar a Blanco por "la falta de respeto" que tuvo "al puentear" a la DGA para negociar con alcaldes y estaciones, "algo que me ha indignado".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha dejado claro que "las estaciones de esquí, los ayuntamientos y la gente del Pirineo quieren que haya Juegos, pero respetan por encima de todo al Gobierno de Aragón", por lo que "si el COE quiere que Aragón esté en unos Juegos tendrá que hablar con el Gobierno de Aragón", indicando que el Ejecutivo lleva días "sin recibir noticias" de Blanco y "tendrá que aceptar un trato equilibrado" entre Aragón y Cataluña.

"Hacemos propuestas sensatas", ha continuado Javier Lambán, para quien "mal tienen que ir las cosas en un país para que haya que esforzarse tanto para defender la igualdad y resulte tan fácil defender privilegios".

"Estuvo hablando con los Reyes en Huesca, pero es una conversación que debe quedar en la discreción", dice Lambán

Lambán ha agradecido el apoyo de los grupos parlamentarios de la oposición al proyecto olímpico y ha calificado como "respetable" la "posición ideológica" de rechazo expresada por IU, contraria a la celebración de los Juegos. Ha admitido además que Podemos y CHA, socios del cuatripartito, tienen "una posición distinta" a la del PSOE en relación con la explotación de la nieve pero a la vez consideran "vejatorio e inaceptable" el trato que está recibiendo Aragón en este asunto.

El presidente ha recordado que el aprovechamiento de la nieve como la joya de la corona estaba marcado "independientemente de que hubiera Juegos o no" y que en el Pirineo "nadie pensaba hace año y medio que necesitáramos los Juegos inexcusablemente". Aramón ha invertido en el Pirineo 44 millones de euros y el Gobierno autonómico ha decidido destinar todos los fondos europeos para el turismo en el sector de la nieve, para unir estaciones, hacerlas más competitivas y "tratar de competir con los mismos Alpes", lo que "va a ser un cambio drástico en el Pirineo".

"No podemos conformarnos con las migajas", ha manifestado Lambán, quien ha subrayado que "perderíamos posiciones competitivas", de forma que "es mejor que no haya Juegos a que sean desequilibrados", ha subrayado antes de admitir que estuvo hablando de este asunto con el rey Felipe VI en Huesca, una conversación que debe quedar en la discreción.