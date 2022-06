«Ni una menos, vivas nos queremos» ha sido uno de los gritos que repitieron casi un centenar de personas, en su mayoría mujeres, que se han concentrado este martes en la plaza Mayor en el zaragozano barrio de San José, en repulsa del feminicidio que ocurría menos de 24 horas antes a pocos minutos de allí y que se cobraba la vida de Cristina de 32 años a manos de su vecino.

Ha sido la comisión de la mujer de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) junto a la Asociación Vecinal de San José la que ha organizado la concentración en la que se guardo un minuto de silencio en recuerdo a la asesinada y al resto de víctimas que se han conocido, cinco en los últimos nueve días.

La representante de los vecinos de San José, Carmen Valencia, ha lamentado que tuvieran que «reunirse de nuevo porque han vuelto a asesinar a una mujer en nuestro barrio», también ha aprovechado su intervención para transmitir «el pesar de los vecinos a la familia y amistades de la víctima».

«La vida de las mujeres sigue marcada por una estadística que se hace con sangre», ha añadido Valencia quien ha insistido en la necesidad de que sea la sociedad en su conjunto la que se posicione en masa en contra de los maltratadores. «Hay que buscar en el origen y no hay herramienta más efectiva que la educación para la construcción de una sociedad mejor», ha continuado el manifiesto.

Las reivindicaciones también se han lanzado en contra de «la extrema derecha y los políticos negacionistas de la violencia de género» a quienes acusaron de «dejar huella en las generaciones más jóvenes» lo cual se traduce en que «cada vez hay más jóvenes de entre 15 y 20 años, uno de cada cinco, que no reconoce la violencia de género como un problema real».

«Educando a nuestros hijos en respeto e igualdad, nuestras hijas no tendrán miedo, no habrá huérfanos cuya vida haya transmitido entre violencia, ni más padres y madres muertos en vida», ha añadido Valencia, quien concluyó pidiendo «un compromiso efectivo para erradicar el maltrato, las agresiones sexuales y los asesinatos», ha concluido la representante de los vecinos de San José.

Entre los asistentes la condena ha sido unánime pero aún así nadie parecía conocer a la víctima. «No se exactamente quien es pero no me hace falta para saber que esta mal y que es un hecho horrible», aseguraba una vecina del barrio que acudía junto a sus dos hijas pequeñas a la protesta. «Son cinco asesinatos a mujeres en una semana, me parece motivo suficiente para venir y que se vea que lo condenamos todos», añadía una joven también vecina del barrio.

La representante de la comisión de la mujer de FABZ ha recordado para concluir el acto que el próximo martes día 7 de Junio a las 19.00 horas volverá a celebrarse una concentración en la plaza de España en repulsa a las agresiones machistas que sufren las mujeres y animó a que más gente se una a estas protestas semanales que buscan concienciar y frenar la lacra que suponen la violencia de género.