"Horrible, aterrador. Toda la noche en vilo hemos estado. Mi madre estaba sola en Calatayud y estuvimos pendientes de que no cerraran la carretera. No podía quedarse aislada". Los vecinos de Terrer, como Mario Asensio, contemplan en la mañana de este miércoles como los efectivos de bomberos siguen combatiendo el incendio de Ateca. Van seis localidades desalojadas, 14.000 hectáreas afectadas, y todos los vecinos de la zona aseguran estar "prevenidos y preparados" por si hubiera que marchar.

Aunque han amanecido con "mayor tranquilidad", los vecinos muestran ahora su cabreo ante el avance de las llamas. Sobre todo los agricultores. "Si es que los incendios se apagan en invierno... No dejan a las ovejas comerse las malas hierbas y entrar por el lente y claro, pasa esto", apuntaba uno de los propietarios de la finca.

A Alberto López, apicultor, el fuego le ha destruido cerca de 60 colmenas junto al cementerio de Ateca. Pero pudo ser peor. "Si no llegan a apagar el foco de la sierra de Armantes, con todos los pinos, el fuego pasa Calatayud... pero seguro", decía López mientras un hidroavión descargaba tres veces en treinta minutos sobre el yacimiento de Alcocer.

El fuego está muy cercano al mediodía de hoy a la N-2 entre Ateca y Alhama. Ha alcanzado incluso algunos caseríos, que arden pese a los enormes esfuerzos de los cuerpos de bomberos de la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil.

Arde una nave hortofrutícola en Moros

Una nave frutícola ardió en la tarde del martes en el término municipal de Moros. El temor se extendió hasta el almacén de Navifrut, ubicada en la carretera que une Ateca con Castejón de Armas. Allí, delante de miles de cajas de madera y palés, Lucas Vicén trataba de humedecer la zona con un primitivo dispersor. "Como salte una chispa se me prende todo", advertía, atacado por los nervios.

Como salte una chispa se me prende todo

Ayer, los trabajadores fueron desalojados. "Vino la Guardia Civil y nos dijeron que ya no podían responder por nadie", relaba Alberto García, que dormir, lo que es dormir, no ha podido hacer esta noche. "Todo el rato dando vueltas por Ateca, viendo hacia donde avanzaban las llamas". Allí, el ayuntamiento advirtió en un bando de que la evacuación podía ser inmediata, en cualquier momento. De momento, no se ha procedido al desalojo, aunque a lo largo del día de hoy podría darse en este municipio y en Villarroya de la Sierra, Cetina, Torrijo y Embid de la Ribera.