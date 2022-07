La pandemia supuso un antes y un después para esta empresa ubicada en San Mateo de Gállego. Si bien antes de la llegada del covid-19 existían planes de ampliación y apertura de nuevas líneas de negocio, los resultados obtenidos en los dos últimos años han acelerado los mismos. El avance de las obras es rápido y, a mediados del año que viene, CerTest Biotec contará con una superficie de más de 25.000 m2 dedicada a la investigación, producción y comercialización ya no solo de soluciones para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, su principal actividad, sino también para el desarrollo de vacunas y reactivos para el mercado farma, convirtiéndose en la mayor superficie en España dedicada a la biotecnología, y una de las mayores de Europa.

Durante 2020 y 2021, la compañía produjo más de 48 millones de test PCR y 30 millones de test rápidos de antígeno, la gran mayoría para diagnóstico de SARS-CoV-2. A lo largo de 2022, la situación parece que se va normalizando, aunque la pandemia ha puesto de relieve la importancia de contar con herramientas de diagnóstico fiables como principal recurso para combatir posibles nuevos brotes.

Sin embargo, y como apuntan desde la empresa, el porfolio de productos de diagnóstico de CerTest va más allá del covid-19. Cada año surgen numerosos brotes de enfermedades por todo el mundo, como ha ocurrido con los casos de viruela del mono, extendido por más de 40 países, o las gripes, que son estacionales. En CerTest vigilan estos brotes y están en permanente contacto con el mercado para anticiparse a las posibles demandas.

La rápida respuesta y capacidad de reacción de la empresa a la hora de lanzar nuevos productos de diagnóstico viene avalada por sus 20 años de experiencia. Según Raúl Alonso, responsable de Marketing de CerTest, «ahora todo el mundo parece saber lo que es un test rápido, o una PCR, pero nosotros llevamos veinte años desarrollando este tipo de pruebas diagnósticas. La pandemia ha puesto en valor nuestra actividad y no debemos olvidar que nos dirigimos a un escenario incierto en el que aparecerán nuevos episodios epidemiológicos, seguramente no tan graves como el que hemos pasado, pero para los que serán necesarias herramientas que ayuden a identificar posibles infecciones en las personas». Es por ello que de las 300 personas que trabajan en CerTest, más de la mitad lo hacen en I+D. «La investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y productos es, probablemente, nuestro mayor valor estratégico. Quedarnos quietos no entra en nuestros planes. Ahora mismo, estamos trabajando los nuevos lanzamientos que llegarán en los próximos meses, y que presentaremos en los eventos más importantes a nivel mundial, en ferias y congresos de Estados Unidos, Asia y, por supuesto, Europa, entre otros».

Las nuevas instalaciones permitirán a CerTest seguir creciendo, no solo en personal y capacidad productiva, sino también para convertirse en un punto estratégico mundial en el campo de la biotecnología. Sin duda, un futuro apasionante.