El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huesca ha desestimado también las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Canfranc para la reapertura del punto de atención continuada (PAC) de la localidad tras denegarse en un inicio las medidas cautelarísimas que solicitaban también la reapertura.

No obstante, tras varias semanas cerrado por falta de profesionales, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón confirma que «continúan trabajando» por su reapertura, aunque todavía sin plazos ya que no se ha encontrado con la fórmula definitiva para poder reabrir el servicio en las condiciones en las que se estaba prestando anteriormente, abierto todos los días de la semana.

En el auto del magistrado David Sampedro Ibáñez se especifica que «la decisión más bien parece una decisión de política sanitaria tomada por criterios autónomos por un órgano político como es el Gobierno de Aragón. Y un Juzgado está por completo inhabilitado para interferir en conflictos de carácter político entre Administraciones, sin que la alegación general al derecho a la salud pueda ser más que un subterfugio sin base para una tal interferencia».

El juez considera que un Juzgado no puede «dirigir» la política sanitaria de la provincia de Huesca, «función que compete al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y que es radicalmente ajena a la función constitucional de este Juzgado».

No obstante, contra este auto cabe recurso de apelación, por lo que el alcalde de Canfranc, uno de los demandantes, ya señala que la vía judicial «sigue su curso» y destaca que «el auto no entra al fondo de la cuestión, sino solo a la adopción o no de las medidas cautelares solicitadas, la apertura del punto de atención continuada».

El regidor de esta localidad, Fernando Sánchez, reconoció que les consta que se está trabajando desde el Departamento de Sanidad por la reapertura, pero insistió en que «debe recuperarse el servicio cuanto antes y en las condiciones que estaba». Es decir, de lunes a viernes de 17 a 8 horas, y las 24 horas los fines de semana.

«Hay que buscar la fórmula para abrirlo como estaba. Una apertura de tres o cuatro días es mejor que nada, pero la idea es volver a lo que teníamos. El cierre llega en uno de los peores momentos del año, en una de las épocas más turísticas, y después de 26 años abiertos este no es el momento en el que menos necesario es», insistió.