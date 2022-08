Comienzan a llegar refuerzos al centro de salud de Utebo

La situación sigue siendo «crítica» en el centro de salud de Utebo (Zaragoza) porque tras el puente del 15 de agosto, este martes comenzó la mañana «con solo un médico». Por la tarde hubo, por primera vez, consulta de la tarde para atender a aquellos pacientes que no pudieron ser atendidos por la mañana y no puede demorarse, según explicó el director del centro de salud da la localidad, Salvador Lou. Es una solución momentánea porque la consulta estuvo a cargo de un compañero de otro centro de salud que hizo su jornada en lugar y por la tarde en Utebo. Pero la situación sigue siendo «complicada» porque por ejemplo en el consultorio de Malpica el martes no hubo consulta de Medicina general, «sí de enfermería y pediatría» ya que en estas disciplinas no hay problemas, reconoce Lou, quien quiere hacer hincapié en que el problema «no es de presupuesto sino que no hay médicos».

El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la gerencia del sector y el propio centro de salud están manteniendo reuniones periódicas para intentar mejorar la situación. Pero la falta de profesionales es un «problema crónico», según José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria de la DGA, que en el caso de Utebo se ha visto agravada por la «renuncia de un profesional, la baja de otros dos, las vacaciones... lo que ha provocado una tormenta perfecta». Abad quiso agradecer la labor de los profesionales del centro de salud que «están sufriendo una presión asistencial muy importante y hasta el momento están resistiendo y atendiendo a la población de la mejor forma posible». Salvador Lou reconoce que «la semana pasada fue muy caótica» y espera que esta no lo sea tanto. Considera positiva la apertura de la consulta por la tarde y además, se mantiene la Atención continuada con «el sobreesfuerzo de los profesionales» ya que no hay incorporaciones salvo la «ayuda de un médico de urgencias de hospital» que hizo una guardia el lunes y otra la hará este miércoles pero el resto «lo comemos con patatas los del equipo», explica de forma gráfica. En cuanto al futuro, reconoce, que hay que ir «día a día, partido a partido, que diría Simeone». El centro de salud de Utebo está pendiente de obras para su ampliación pero desde Sanidad se abrirán dos cupos en horario de tarde o mixto para nuevas consultas y se espera, según Abad, que en septiembre se puedan cubrir, «al menos uno de ellos». Esta es, para Lou, «la solución definitiva» pero «hay que llegar» hasta esa fecha y «la asistencia hasta septiembre hay que darla». De ahí, su análisis de ir día adía y ver «qué podemos ofertar cada semana».