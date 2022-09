Antonio Amador deja la alcaldía de Andorra para centrarse en su "recuperación"

El alcalde de Andorra (Teruel), Antonio Amador (PSOE), ha anunciado por sorpresa que deja de forma temporal la alcaldía por motivos personales, "para centrarse en su recuperación", lo que abre una crisis institucional en la villa minera en un momento crucial para el municipio por el proceso de reconversión de la desaparecida industria del carbón. El primer edil hizo pública su decisión la noche de este sábado durante su intervención desde el escenario en el acto de presentación de reinas. Aunque no precisó las razones de su marcha, afirmó que "en las próximas semanas necesito centrarme en volver a ser yo".

"No sé si ha sido por no saber canalizar la presión o por haberme sentido sobrepasado en algunos, la situación, momentos complejos, pero desde luego no lo he gestionado de la forma correcta, y sin estar en absoluto orgulloso de ello, sí puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que voy a hacer", afirmó ante los numerosos asistentes al acto.

Amador, que también es diputado de Presidencia en la Diputación de Teruel, no comentó nada sobre este cargo. Tampoco se sabe de momento quien le sustituirá temporalmente como alcalde.

Esta salida voluntaria se prolongará durante algunas semanas y se mostró convencido de que contará "con el apoyo y la comprensión de la corporación municipal" y aseguró está "garantizando" el funcionamiento del ayuntamiento".

Con la intención de volver

En este sentido, Amador afirmó que su intención es "volver cuando haya superado la primera parte de esta oportunidad que se me ha presentado y que estoy convencido de aprovechar".

Además agradeció el apoyo que está recibiendo de su familia que son "el mejor apoyo con el que cuento" y aseguró que ha pasado por "momentos muy difíciles, pero lo han sido más para ellos. Para mi madre, pero sobre todo para las dos mujeres de mi vida, que son las que conviven conmigo".

"A ellas les digo que sin vuestro ánimo y sin vuestro apoyo y sin vuestra confianza no estaría aquí", afirmó.