Aragón liderará una iniciativa para pedir la ampliación de las plazas MIR

El presidente de Aragón, Javier Lambán, tiene claro que la Sanidad es uno de los "problemas más importantes" que tiene Aragón y el resto de autonomías. Por la falta de financiación pero también, por la "deficiencia sustancial de profesionales". Es por eso que desde Aragón se plantea una "iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y la eficiencia del sistema sanitario" en la que se pretende involucrar a otras comunidades autónomas porque "todos sufrimos los mismos problemas". Eso supondrá emplazar a la universidad y al Gobierno de España que es el que "tiene la responsabilidad de establecer los topes MIR, al colegio de médicos y a todos los que tienen que tomar decisiones" ante el reto al que se enfrenta la sanidad en los próximos años. Así lo ha explicado esta mañana el presidente de Aragón durante la apertura del curso académico de la Universidad de Zaragoza.

Recientemente, la consejera de Sanidad ya anunció que se están planteando aumentar el 10% de plazas en la Facultad de Medicina; a la que se sumaría ahora la de ampliar las plazas MIR a partir de un "foro de discusión y de reividicación". Lambán ha asegurado que esta iniciativa tendrá dos fases. La primera trataría de activar a todos los autores autonómicos y "opinantes que tienen que ver con la sanidad pública", en el que la Universidad tendría un papel esencial; y la segunda, que buscaría promover el debate con el reto de comunidades autónomas. Esa sería la base de esa iniciativa que además de eficiencia busca también sostenibilidad, sobre todo "económica".

El proceso "no tiene un inicio claro", aunque el presidente aseguró que le gustaría haber dado "algún paso y precisar el calendario" antes de que tenga lugar el Debate del Estado de la comunidad, que aún no está fijado. Lo que sí ha dejado claro es que "se trata de hablar primero aquí y luego con el resto de comunidades", ha dicho antes de señalar que de las competencias autonómicas la que está más comprometida es la de Sanidad y todos los presidentes estamos "preocupados cuando no angustiados". Además, ha dicho que hay que tomar decisiones rápidas porque sino corremos el riesgo de que "la sanidad se colapse".

Habrá ampliación