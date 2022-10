El Gobierno de Aragón ha defendido este lunes su modelo de gestión de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión frente a las críticas de "férreo control político" por parte del Partido Popular en la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón. La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha defendido los "buenos datos de audiencia" de la televisión aragonesa y ha defendido la "independencia" del ente así como la cantidad de sus contenidos, "que hacen que cada vez más aragoneses confíen en ella para informarse".

"Ya sé que me molesta que pidamos que venga a comparecer. Pero lo seguiremos haciendo mientras veamos que se está haciendo un control político férreo de esa corporación y que no se está cumpliendo el mandato de estas Cortes", ha reprochado el portavoz del PP, Fernando Ledesma, que ha acusado al Ejecutivo aragonés de "trampear" las cuentas del ente público "al presupuestar 8 o 9 millones de euros sin tener en cuenta que Hacienda no se lo permite". "Ahora tienen que pedir un crédito de 22 millones porque han cerrado los ojos a un problema real", ha denunciado el portavoz popular.

La consejera Pérez ha replicado que "el problema del IVA está judicializado, viene de la época del señor Montoro, que ha generado una grave situación a todas las televisiones autonómicas," y ha expresado su confianza en que la Justicia les dé la razón, "como ya ha hecho a otras dos comunidades autónomas".

El portavoz del PP siguió criticando la decisión de presupuestar esas cuantías pese a desconocerse si las recibirán. "Si se gana el litigio, que yo espero que se gane, ya nos lo devolverán y cubriremos el crédito. Pero si no se gana, el que venga detrás, que arree. Hagan las cuentas teniendo en cuenta que no pueden tener esos 8 o 9 millones según la posición actual de Hacienda", le ha reclamado el portavoz del PP.

La consejera y portavoz del Gobierno ha criticado el "cambio de dirección y de posición" desde que llegó Jorge Azcón a la presidencia del PP. "Ha impuesto la política de tierra quemada. El 'que caiga España que ya la salvaremos nosotros' se está ejerciendo a todos los niveles. Votan sistemáticamente que no a todo. Generan un ambiente de crispación, de enfrentamiento total", ha denunciado.

Desde el resto de partidos de la oposición, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha reprochado la política de "externalización" de los servicios informativos y ha reclamado que se garantice la "pluralidad y la imparcialidad". Algo que se logra, ha defendido, "garantizando que los contenidos no estén en manos de entes privados". Para el portavoz de Vox, David Arranz, el ente público es un juguete "demasiado caro" y ha reclamado que la CARTV sea "un elemento más" de la necesaria oferta del sector audiovisual aragonés.

La diputada Beatriz García, de Ciudadanos, ha declarado que "tenemos que poner en valor la televisión aragonesa porque las audiencias nos están demostrando que se ve, que vertebra el territorio y que hace de escaparate de Aragón".

Desde los grupos que sustentan al cuatripartito, la parlamentaria de Podemos Vanesa Carbonell ha destacado la importancia de "disponer, desde la pandemia, de medios de comunicación públicos que ofrezcan una información veraz y de calidad", al tiempo que ha puesto el foco sobre "el papel vertebrador de la CARTV". La parlamentaria Carmen Martínez, por parte de CHA, ha hecho hincapié en que la CARTV "es un modelo de éxito, pues es la segunda televisión autonómica en el ranking estatal y durante treinta meses ha liderado la sobremesa". Además, ha añadido, "uno de cada tres aragoneses ve el informativo del mediodía".

El socialista Darío Villagrasa ha afirmado que “Aragón TV tiene un 10,3% de cuota de pantalla, y eso no se lo damos los grupos parlamentarios, sino miles de aragoneses que confían en el talento y en el trabajo de los profesionales que la componen".

Asimismo, la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha dejado listo esta mañana para su aprobación en Pleno el nombramiento de José Manuel Alonso como nuevo consejero de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, propuesto por Izquierda Unida.