El ascensor del centro de salud Fernando El Católico sigue averiado: "Esto es denigrante"

El ascensor del centro de salud Fernando el Católico, en Zaragoza, continúa averiado 15 días después. El personal denuncia que la situación es "denigrante" porque se está dando una atención a pacientes mayores o con movilidad reducida en "un cuarte de urgencias" del hall, según han denunciado a este diario.

"Es una molestia para ellos y para nosotros, que tenemos que bajar con toda la documentación y el material abajo. Se está viendo a pacientes y haciendo curas de enfermería en un cuarto destinado a urgencias. Si llega una urgencia nos tenemos que ir y si hay más pacientes que no pueden subir, tienen que esperar o atenderlos en un rincón del hall. No es de recibo", han insistido.

El ascensor, tal y como adelantó este diario hace unas semanas, mantiene en su puerta un cartel de "Averiado indefinidamente" y, desde entonces, "no ha pasado nadie por aquí ni se nos ha comunicado nada" desde la gerencia del sector. "El ascensor lleva más de dos años dando problemas, con averías constantes cada pocos meses", han asegurado fuentes del personal.

"La situación es peligrosa porque las escaleras tienen una altura considerable y si hay un tropiezo, vamos a tener un disgusto", aseguran fuentes del hospital.

Hay pacientes que "hacen un esfuerzo" por subir con sus muletas hasta la planta 1, donde están todas las consultas de Medicina de Familia y de Enfermería. "Algunos llegan fatigados y no pueden. Otros lo hacen, pero van muy despacio. Yo he llegado a ir detrás de alguno para que no se cayera hacia atrás por las escaleras. La situación es peligrosa, porque las escaleras tienen una altura considerable y si hay un tropiezo, vamos a tener un disgusto", señala.

Esta situación también está derivando en que los profesionales requieren de más tiempo en la atención. "La consulta nos lleva más minutos por el desplazamiento. Puede parecer que no, pero se van acumulando las demoras. Al final, esa avería es un perjuicio para todos", indican.

La solución depende del Departamento de Industria

Los equipos de Primaria y de Enfermería ya han trasladado sus quejas a la dirección, que también baraja mantener una reunión para tomar medidas e insistir "a quien corresponda" la necesidad de solucionar el problema.

El problema, según indicaron en su momento fuentes de la gerencia del sector a este diario, estaba en una actualización necesaria en el sistema del ascensor. Esta ya se hizo, a la espera de que los técnicos pasara para dar el visto bueno. 15 días después, "nadie" se ha personado en el centro de salud Fernando el Católico.

Las mismas fuentes, precisaron ayer, que en estos momentos "la situación depende del Departamento de Industria".