Patricia Ramírez (Patri Psicóloga): "Vivir con serenidad no solo es un consejo, es un propósito de vida"

La psicóloga zaragozana Patricia Ramírez, popularmente conocida como Patri Psicóloga, ha publicado recientemente 'Vivir con serenidad. 365 consejos' (Grijalbo), un libro, dirigido a todos los públicos, que ayuda a entenderse a uno mismo de forma práctica, aportando un punto de vista científico y sencillo de aplicar.

¿Es posible vivir con serenidad en un mundo donde prima lo instantáneo?

Vivir con serenidad no solo es un consejo, es un propósito de vida. Son una serie de cambios que tenemos que hacer en las relaciones que tenemos con las personas, con el trabajo o con nosotros mismos. Cambios que nos ayuden a ir teniendo un estado de sosiego para afrontar cualquier situación. Más que algo en concreto, es una filosofía de vida.

¿Cuáles son las claves para lograrlo?

Antes que nada, hay que replantearse cuál es nuestra escala de valores y ver si nuestra vida está alineada con ellos, porque nos quita mucha serenidad hacer cosas que no lo están. Esos son los cimientos, y a partir de ahí debemos aprender a pensar de una forma serena, ya que entre las rumiaciones y las anticipaciones de lo peor, terminamos por estresarnos. También deberíamos dejar estar muchas cosas que tratamos de controlar y no controlamos, tanto del pasado como del futuro. Hay muchas cosas en el libro relacionadas con la pareja, la autoestima, la tecnología, el sexo... Todo se puede vivir desde un plano sereno.

¿A quién va dirigido el libro?

Si hay que ponerle una edad, como en los juegos de mesa, le pondría de los 14 a los 99 años. Sirve para cualquier edad y para cualquier género, a pesar de que son las mujeres las que leen más libros de psicología, que no autoayuda. Para cualquier persona que quiera reposar su vida, lo que no significa dejar de reaccionar ante las cosas importantes. Vivir con serenidad no es vivir sin emociones, es simplemente aprender a entender la emoción y decidir cómo quieres responder ante ella.

"Un libro de psicología no lo puede escribir una persona que no sea psicóloga"

Menciona la autoayuda. ¿Qué opinión le merecen ese tipo de libros?

Un libro de psicología no lo puede escribir una persona que no sea psicóloga. Un libro de psicología puede ser de autoayuda, de hecho creo que los míos lo son, pero no es lo mismo que un libro fruto de una experiencia personal que compartes. Un libro de psicología te da herramientas que la ciencia ha demostrado que funcionan, a través de la investigación, para que tú las puedas poner en práctica enseguida y generar los cambios que desees.

Parece que, por fin, hablar de salud mental ya no es un tabú. ¿Queda mucho camino por recorrer?

Queda mucho porque no hay recursos económicos para atender todas las necesidades, lo que ha quedado al descubierto con la pandemia. Si ves que una persona se siente como tú y lo comparte, tú también decides hacerlo, y te das cuenta de que es muy normal tener emociones como la tristeza, el miedo, la desilusión o la ansiedad. Hasta hace muy poco había personas que pensaban que eran las únicas que sufrían ansiedad, y lo ocultaban. La vulnerabilidad no es una debilidad, es reconocer que las personas somos frágiles y que tenemos capacidad para sobreponernos cuando nos sentimos mal.

"Cuando una figura pública habla de salud mental supone un empujón enorme"

Su carrera ha estado muy orientada a la psicología deportiva. En ese sentido, ver a figuras públicas como Borja Iglesias o Messi hablar del tema también ayuda.

Cuando una figura pública habla de salud mental supone un empujón enorme para la psicología, porque permite que otras personas que esconden lo mal que se sienten, por miedo a que los vean débiles, se permitan exteriorizarlo. El sentimiento de pertenencia nos une mucho, y cuando ves que alguien tiene depresión como tú, en lugar de sentir vergüenza, sientes alivio. Cada vez que alguien habla de que acude a terapia, ya sea deportista, artista o científico, es un apoyo al malestar de muchísima gente que pensaba que tenía que esconder sus emociones. Cuando empecé en el mundo de la psicología del deporte, recibí mucha crítica por parte de compañeros, sobre todo en la universidad, que entendían la psicología como algo hermético. Pero no se trata de hablar sobre con quién trabajamos, sino de lo que hacemos y de lo que conseguimos. Todo lo que se haga desde el rigor científico, la ética y la profesionalidad supone darle un poco de sentido al sufrimiento de mucha gente.

Yendo a lo más esencial, ¿por qué recomendaría a cualquier persona ir al psicólogo?

Porque el psicólogo no está solamente para solucionar problemas. El psicólogo ayuda a tener bienestar emocional, porque el simple hecho de hablar y compartir cosas que te inquietan y generan dudas, frente a alguien que no te va a juzgar, ya de por sí es sanador.