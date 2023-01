La oferta turística de Aragón es casi inagotable. Desde pueblos medievales hasta parajes naturales y municipios escondidos al abrigo de imponentes formaciones geológicas. Si estás pensando en hacer una escapada para el puente de San Valero, quizás esta recomendación de 'European Best Destinations' pueda ayudarte.

Este prestigioso portal de viajes se dedica a promover la cultura y el turismo de Europa. Recientemente, publicaron una lista con los diez pueblos más bonitos de España visitados por los extranjeros. Entre ellos se encuentra Agüero, una localidad oscense de 130 habitantes que se encuentra junto a Los Mallos de Agüero.

Pese a no aparecer en tantas recomendaciones viajeras, la belleza de Agüero no tiene nada que envidiar a la de otros pueblos aragoneses, también elegidos por los extranjeros, como Aínsa, Alquézar, Albarracín o los pertenecientes a la comarca del Matarraña. De hecho, 'European Best Destinations' lo ha incluido junto a pueblos como Cudillero (Asturias) o Ronda (Málaga).

Qué ver en Agüero

En la comarca de la Hoya de Huesca, y a apenas 40 kilómetros de la ciudad de Huesca se encuentra Agüero, una pequeña población que cuenta con su sello personal, los Mallos de Agüero que se erigen tras el pueblo. Estas formaciones rocosas en forma de aguja no son tan conocidas como los Mallos de Riglos, pese a tener unas características prácticamente similares.

La sedimentación de partículas ha dado lugar a estos monolitos de piedra que están pegados al casco histórico. Uno de ellos llega incluso a superar los 200 metros. Para observar toda su magnitud, es recomendable adentrarse en el pueblo y caminar por su casco histórico, al que se accede a través de una sinuosa carretera y un frondoso bosque.

La principal diferencia con los Mallos de Riglos es la cantidad de visitantes que se acercan a practicar senderismo y escalada en ellos. La ruta comienza tras pasar el cementerio de Agüero, donde los paneles indican la ruta a los viajeros. Un sendero tranquilo y en el que se pueden conocer cuevas talladas sobre la peña, antiguamente habitadas por ermitaños.

Sin embargo, no todo es el paisaje en Agüero. Entre sus calles se pueden visitar auténticos tesoros artísticos, como la iglesia de El Salvador, de estilo románico, y la iglesia de Santiago, declarada Monumento Nacional y considerado uno de los templos románicos más bonitos de Aragón.

El resto de pueblos de la lista

Agüero es el único pueblo aragonés que se incluye en esta lista. Sin embargo, la asociación dependiente de la Unión Europea ha incluido un destino muy visitado por los aragoneses. Peñíscola se ha colado gracias a su monumental castillo del Papa Luna, sus playas y su cálido clima.

También aparecen Porto Colom (Mallorca), Ronda y Júzcar (Málaga), Cudillero (Asturias), Cadaqués (Gerona), Setenil de las Bodegas (Cádiz), Cala Figuera (Mallorca) y San Andrés (Tenerife). Aunque todas estas recomendaciones pueden ser grandes alternativas para disfrutar de unas vacaciones, una escapada a Agüero durante el próximo puente de San Valero podría ser una buena opción sin salir de Aragón.