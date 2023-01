La localidad oscense de Alquézar se ha colado en la lista de las mejores villas turísticas del mundo elaborada por la Organización Mundial de Turismo. Guadalupe (Cáceres) y Rupit (Barcelona) son los otros dos pueblos españoles que completan una lista en la que se incluyen 32 lugares de 18 países diferentes.

Los pueblos fueron evaluados por un consejo asesor independiente a partir de un conjunto de criterios como los recursos culturales y naturales, la promoción y conservación de los recursos culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental o la infraestructura y conectividad, entre otros.

En pleno Somontano oscense, a escasos 50 kilómetros de Huesca, se encuentra Alquézar. El municipio se se encuentra rodeado por un impresionante paisaje de calizas donde el río Vero es el principal enclave. En este paraíso natural se puede disfrutar de la práctica de barranquismo, pasear por las pasarelas que bordean el cauce del río o también visitar cuevas de arte rupestre. Sin duda, la villa de Alquézar es una parada obligatoria para todo aquel que visite la provincia de Huesca.

Además del núcleo urbano, los numerosos miradores que rodean la localidad oscense permiten contemplar la naturaleza del paisaje en todo su esplendor. Su espectacular enclave geográfico convierte a Alquézar en un paraíso natural envidiable gracias al Parque Natural de la Sierra y a los Cañones de Guara. En este paraíso nace la ruta de las pasarelas de Alquézar, un recorrido de dos horas en torno a la villa medieval donde se puede disfrutar del cañón del río Vero. Dentro del municipio se pueden visitar sus estrechas calles empedradas, la plaza Mayor o contemplar el hermoso paisaje que rodea a este municipio desde el mirador Sonrisa de Viento.

Oportunidades más allá de las grandes ciudades

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha destacado que la iniciativa muestra la capacidad del sector de impulsar la diversificación económica y crear oportunidades para todos fuera de las grandes ciudades.

"En las comunidades rurales de todas partes, el turismo puede ser un instrumento decisivo para crear empleo, ayudar a las empresas locales y mantener vivas las tradiciones", ha añadido.

El resto de ganadores en este edición lo conforman Zell am See (Austria), Wagrain (Austria), Puqueldón (Chile), Dazhai (China), Jingzhu (China), Choachí (Colombia), Aguarico (Ecuador), Angochagua (Ecuador), Choke Mountains Ecovillage (Etiopía), Mestia (Georgia), Kfar Kama (Israel), Sauris-Zahre (Italia), Isola del Giglio (Italia), Umm Qais (Jordania), Creel (México), El Fuerte (México), Ksar Elkhorbat (Marruecos), Moulay Bouzerktoune (Marruecos), Lamas (Perú), Raqchi (Perú), Castelo Novo (Portugal), Pyeongsa-ri (República de Corea), Rasinari (Rumania), AlUla Old Town (Arabia Saudita), Bohinj (Eslovenia), Murten (Suiza), Andermatt (Suiza), Birgi (Türkiye) y Thái Hai (Vietnam).

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Al-Ula (Arabia Saudita) los días 27 y 28 de febrero de 2023, coincidiendo con la primera reunión presencial de la red de "Best Tourism Villages by UNWTO". La siguiente edición abrirá su convocatoria en febrero de 2023.