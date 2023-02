Rubén Sarvisé se fue en 2017 a China con un proyecto para poner en marcha una Academia de Baloncesto. Son esas "experiencias que si no coges te arrepientes", asegura. Pero después de dos años preparando ese proyecto para poner en marcha una consulta privada de psicología deportiva. "No me esperaba que me fuera tan bien", ha reconocido, al mismo tiempo que ha señalado que "no me creía que no hubiera antes" en Aragón.

Rubén ha sido uno de los 361 jóvenes (ha habido más de 600 consultas) que se han acogido al Plan de Retorno joven del Instituto Aragonés de la Juventud puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, del que esta tarde se ha hecho balance en CaixaForum Zaragoza. Este servicio cuenta con159 empresas adheridas que han publicado 304 ofertas de empleo, y ha realizado 2.675 asesorías. En total los beneficiarios que lo han solicitado y cumplido los requisitos han recibido algo más de 150.000 euros. Para el retornado, le ha servido porque "tienes la sensación de que no estas solo", asegura Sarvisé, ya que aporta "soporte emocional". De hecho, a todo el que puede "le digo que retorne". El choque cultural en su caso fue "grande" porque no conocía el sitio, aunque le ha sido más difícil "la vuelta" porque cuando llegó a China no conocía el sitio pero "tenía claro que me iba a adaptar y era una nueva experiencia" mientras que en el regreso "la incertidumbre es total". Sandra Pamplona volvió en junio de 2022. Ella se fue a Australia en 2011 para seis meses pero la aventura ha durado 11 años. Encontró trabajo, se enamoró y tuvo un niño y entonces "fue el momento de volver" y eso que la "situación allí era buena pero..." Regresó con su marido, un escocés, pero la opción siempre fue Aragón "por el clima". Aquí formaron una compañía Hayplo Studio dedicada a servicios de apoyo en el diseño y documentación de proyectos arquitectónicos en todas las fases del mismo. De momento tienen "mucho trabajo para Australia y Nueva Zelanda pero esperan pronto trabajos aragoneses", asegura la arquitecta. En su caso, el apoyo ha sido fundamental en cuanto a la burocracia ya que "nos ahorraron mucho trabajo, muchos trámites" y recibieron muchos consejos, sobre todo con el permiso de su marido, pero también "a la hora de formar la compañía". A los cuatro meses de estar instalados "ya estábamos facturando". Al balance de la presentación del Plan retornos asistieron también, además de dos de los retornados, el presidente de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto; y el director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno. Novedad El presidente de Aragón reconoció que el balance del plan (ha durado 4 años) ha sido "positivo" y anunció la creación de un centro para coordinar ese talento, aunque no quiso avanzar nada más pero que tendrá entre sus objetivos, "generarlo, retenerlo y atraerlo", ha dicho Lambán; que ha insistido en que es necesario que se vea la comunidad "como un lugar interesante para vivir y emprender". Esta primera fase no puede quedar ahí, y de hecho habrá una segunda para atraer a esos usuarios que "tienen una gran cualificación" a lo que hay que sumar el manejo de los idiomas y conocimiento de otras culturas", ha señalado Gimeno. En cuanto a los aspectos a mejorar, un servicio "específico de mudanzas", así como una línea de contratación para administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro". Este plan no sería posible sin las empresas adheridas. Certest Biotec y Saica Group son dos de ellas. Guadalupe del Buey, responsable de recursos humanos de la primera ha señalado que en Certest "en seis años se ha triplicado la plantilla" y cada año incorporan retornados porque "aportan ideas"; mientras que Raúl Elgarista, con el mismo cargo en la segunda, ha reconocido que "aportan experiencia internacional" y es un buen modo de "atraer talento". En su caso, han incorporado a dos nuevos trabajadores.