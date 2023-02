El consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, se ha comprometido esta mañana a que los alumnos del colegio María Zambrano estrenen sus aulas de infantil al comienzo del curso 2023-2024. Ante las dudas de las familias de que se cumplan los plazos, Faci, durante una visita a las obras, ha insistido en que “estarán para el 7 de septiembre y cuando digo eso no es que estén terminadas ese día sino que estarán para que comiencen el curso con total normalidad”, lo que significará que estarán antes (se ha hablado del 22 de agosto) para que haya tiempo de “limpieza, equipamientos y todo esté en orden”.

En el caso del CEIP María Zambrano, ubicado en el barro de Parque Venecia, el nuevo equipamiento contará con 18 unidades, y el plazo de ejecución es de doce meses, aunque se establece una ejecución parcial de nueve meses, de manera que sean la mitad de esas aulas (9) las que ocupen los alumnos al inicio del próximo curso.

Este compromiso sirve también para el colegio Ana María Navales, que también acogerá estudiantes “en el inicio de curso”, es decir también en septiembre estarán construidas las 9 aulas de infantil mientras que tres aulas de primero de Primaria tendrán que estar en espacios comunes.

Faci ha visitado esta mañana las obras del nuevo aulario de Primaria del María Zambrano, y comprobado que las obras avanzan según el calendario previsto, para luego reunirse con las familias y con el equipo directivo. En cuanto a su compromiso, ha recordado que el Gobierno de Aragón ha dedicado a esta obra algo más de 6,3 millones de euros, que se suman a los algo más de cuatro millones destinados al edifico de Infantil, que este año acoge un año escolar completo. El ejecutivo ha resuelto "el grave problema” que se encontraron en 2015 al llegar al poder, que era “la ausencia de plazas escolares en un barrio” donde hay mucha población en edad escolar.

A la construcción de este nuevo equipamiento, se une en esta zona la puesta en marcha del CPI Parque Venecia, en el que el Ejecutivo ha invertido un total de 9,6 millones de euros entre los años 2017 y 2023 para construir los aularios de Infantil y Primaria. Por lo que respecta al edificio de Secundaria, se ha redactado ya el proyecto. Pero este nuevo edificio no es suficiente para todos los futuros alumnos del barrio y por eso las familias del María Zambrano le han presentado además una carta en el que pide el compromiso de que en la próxima legislatura haya aulas de secundaria en la zona, tal y como han hecho el resto departidos. “No le quepa la menor duda de que el PSOE se seguirá comprometiendo con infraestructuras en Puerto Venecia para que los alumnos no salgan de la zona” y le ha lanzado al PP un dardo al señalar que el Partido Popular “les negó plaza escolar tanto en Parque Venecia y Arcosur como en Valdespartera y nosotros revertimos esa situación”. Ha recordado además que “unos firman compromisos de futuro pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron y nosotros firmaremos un compromiso de presente”, ha dicho.

En cuanto a retrasos de otros centros, el Ana María Navales estará en plazo y en cuanto al Soledad Puértolas, cuyas familias han pedido en numerosas ocasiones que se aceleren los trámites de la licitación de la segunda fase de las aulas de Primaria, Faci ha señalado que 2no hay retrasos y hacer previsiones en algo que no está previsto que se retrase es precipitado”.

Respecto a las quejas de las familias del CEIP Ramón y Cajal de La Joyosa porque el centro se ha quedado pequeño y las obras de ampliación se han paralizado porque la constructora ha entrado en “concurso de acreedores”, el consejero ha señalado que “estamos haciendo todo lo que podemos por ampliar el espacio educativo” pero como no lo hay es “el ayuntamiento en que cede espacios”. Tras el problema con la empresa, ha señalado Faci, hay dos alternativas: “o suspendemos la obra y sacamos otra vez a licitación o vemos si alguna empresa se hace cargo”, ha dicho, para insistir después que la situación ha sido sobrevenida y “estamos buscando soluciones”

Comedores escolares

El consejero de Educación ha querido además anunciar que “antes de que acabe la legislatura” estarán los pliegos de los comedores, que llevan dos años de retraso en la convocatoria. Sin embargo, Faci ha señalado que “los comedores escolares funcionan porque dan comida todos los días”, aunque ha reconocido que es “una reivindicación correcta”. Ha señalado además que se está “modificando el sistema de contratación y la gestión y mejorará mucho, sobre todo en los centros”. Aún así, ha reiterado que “los comedores funcionan porque cada día dan de comer a 20.000 niños”. En cuanto a los pliegos, “mejorarán el funcionamiento, sobre todo en la parte de la gestión que recae en los centros, que se verán liberados de parte de la burocracia”.

Preguntado por los centros que piden cocinas propias en lugar de líneas frías, ha señalado que “no puedo decir a las familias que priorizo la transformación de los comedores sobre otras obras que hay que hacer y los presupuestos son limitados”. Por eso, ha insistido en que en el futuro se trabajará con las obras comprometidas en Parque Venecia, Arcosur y Valdespartera”.