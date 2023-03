Las profesoras titulares en la Universidad de Zaragoza llegan al 47% y las catedráticas solo al 25%

La brecha de género en la Universidad de Zaragoza se ha reducido en los últimos 20 años, pero todavía queda mucho por salvar. Lo mismo sucede con el techo de cristal donde poco a poco van surgiendo grietas pero sigue siendo difícil romperlo. En los puestos más bajos existe equilibrio, de hecho el número de profesoras titulares alcanza el 47% en 2020 frente al 32% del año 2000; es lo que se denomina el «efecto tijera» ya que conforme se habla de puestos de poder, como puede ser el de catedráticas, la curva entre hombres y mujeres se va separando. De hecho, en la Universidad de Zaragoza son el 24,7%, muy lejos de la «paridad» que se considera al alcanzar al menos al 40%. Hace 20 años, solo el 11% de las mujeres eran catedráticas. Sigue habiendo brecha y desigualdad.

Estas son algunos de los datos aportados en la presentación del Estudio de la situación de la mujer investigadora en la Universidad de Zaragoza (2020-2021), realizado por Carmen Baras, Asunción Beamonte y Lina Maldonado para «detectar la brecha de género», según ha señalado la primera. En el acto también han estado presentes Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social; y el rector del campus, José Antonio Mayoral.

Ese avance se refleja en los porcentajes, pero también quedan marcadas las carencias, ya que aunque el 47,5% de los docentes titulares son profesores; alcanza casi el 59% en ciencias de la salud, mientras que en Ingeniería y Arquitectura solo es del 26,3%, muy lejos de la paridad.

También el índice de techo de cristal, definido como los «obstáculos que impiden a las mujeres llegar a los puestos más altos, se considera en 2020 lejos de la igualdad que sería de 1, aunque en la Universidad de Zaragoza está en 1,77, frente a 2,41 de hace 10 años.

Maternidad

El efecto de la maternidad es otro de los aspectos analizados en el tiempo de promoción. Ellas tardan 4,05 años de media y ellos 4,8. Sin embargo este tiempo se incrementa en un 75% en el caso de las mujeres que han tenido hijos; mientras que en los hombres es solo de un 37%. Estos datos afectan al «liderazgo», ha asegurado Baras.

En cuanto a la investigación, los datos también son relevantes. En la franja de 2020 a 2022 el número de investigadoras principales en los grupos de investigación alcanzó el 26,5% (45), dos puntos por encima que en los años 2014-2016 y nueve más que entre 2005-7, con grandes diferencias entre las macroáreas, ya que en Ingeniería y Arquitectura no llegan al 20% y solo Ciencias Sociales está cerca del 40%, ha aseverado Baras. Aquí existe una gran diferencia y es que, como dijo la investigadoras, cuando el grupo es liderado por un hombre existe mayor desigualdad mientras que «·hay equilibrio cuando lo lidera una mujer».

El estudio aborda también las publicaciones, en los que los firmados por féminas no alcanzan el 40% salvo en Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicos. También son aspectos negativos que en los proyectos con empresas no competitivos, en 2020, tan solo son liderados por mujeres el 27,6%; y en Ingeniería y Arquitectura no alcanza el 19%.

Frente a estos datos negativos, los positivos, los grandes avances. Las mujeres lideran proyectos SGI en casi un 40%; y en Ingeniería y Arquitectura aunque son pocas logran una financiación mayor. En cuanto a proyectos europeos, el 44% los lideran ellos y en los no competitivos, más del 55%.

El rector de la Universidad, José Antonio Mayoral, ha señalado que el informe son datos pero también se pueden sacar «hipótesis». Una, que las jóvenes tienen que decidir a los 14 años qué es lo quieren hacer pero no conocen las carreras STEM y eso es difícil que «lo resuelva la universidad»; pero también que la «maternidad sigue castigando a la mujer» y esa diferencia en la promoción «se arrastra durante toda la vida» puesto que los proyectos se miden por currículum y por eso muchos están liderados por hombres.

Por eso, quiso proponer dos medidas, combatir la tradición con educación, e incluir una discriminación positiva (ya impuesta en las convocatorias del Gobierno de Aragón y próximamente en las de la universidad) puesto que es normal que «los más viejos tengamos mejores currículum» y se incluye como primer espada para un proyecto y así estar mejor puntuado; pero ya se ve que «en los proyectos de empresas o únicos de mujeres, donde el currículum no es tan importante, las mujeres lideran».