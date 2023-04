Sanidad teme que la falta de médicos en Ejea se replique en otros centros

La dificultad para cubrir plazas de médicos en el Aragón rural es bien conocida. La punta del iceberg es la situación de Ejea de los Caballeros, en cuya zona básica de salud esta semana se tuvieron que cerrar dos consultorios por la falta de especialistas; una situación que se da «en Ejea pero que es fácil que se nos pueda presentar en otro centro». Así de contundente se ha mostrado esta mañana la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha explicado que la situación se dio por «dos contingencias sobrevenidas» como fue la baja de dos facultativos, lo que provocó que, a principios de esta semana, coincidiendo con Semana Santa, en dos consultorios «no se pudiera pasar consulta ese día».

Repollés ha insistido, como ya ha hecho en numerosas ocasiones, a la falta de especialistas. «Tenemos un problema», recalcó la consejera, que hizo una radiografía de la situación en la zona básica de salud, que cuenta con más de 17.000 tarjetas sanitarias: «Teníamos once plazas estructurales de plantilla, se creó una más y se transformó en un centro de difícil cobertura», explicó la consejera de Sanidad. Once de ellas están cubiertas pero las 5 de Médico de Atención Continuada (cuatro están vacantes) son «las más conflictivas y nos resulta muy difícil encontrar facultativos porque las bolsas están a cero». Para intentar cubrir esas plazas se han ofertado, dijo la consejera, en concurso de méritos y opes «y no han sido elegidas». Finalmente, hace una semana se las ofertaron a los residentes de cuarto año, «los que iban a finalizar su especialidad para que consolidaran la plaza en ese centro de salud y tampoco han sido objeto de elección», ha reconocido con pesar.

El compromiso del Departamento es el de que el centro de salud «va a seguir funcionando» y para ello se van a implementar medidas pero «siempre garantizando que la atención se va a realizar en condiciones de normalidad», insistió, antes de agradecer el esfuerzo de los profesionales.

Modificaciones

Para paliar esta situación –que ha sido puesta de manifiesto con concentraciones a las puertas del centro de salud por parte de los sanitarios– Repollés adelantó que se están estudiando «modificaciones organizativas que no sean transitorias, que tengan más calado, para que se pueda abordar» un problema que en un futuro puede presentarse en otros centros de la comunidad, sobre todo con la llegada del periodo estival.

Preguntada cuáles serían esas medidas, señaló, sin dar muchos detales «hasta que no sean definitivas», que podrían ser trabajar con «conciertos más amplios de área sanitaria para que así pudieran entrar más facultativas para hacerse cargo de esa atención».

Esta semana, los trabajadores del centro de salud reconocían que hasta la fecha se estaban «aportando soluciones día a día» y aunque eran conscientes de la problemática y de la dificultad de encontrar soluciones, tenían claro que es «traer médicos». Así «el problema se acabaría», insistía un portavoz de los trabajadores.

Reuniones

IU ha pedido un encuentro con el Departamento de Sanidad para ver soluciones al déficit de profesionales rurales. «Todas las reuniones planteadas y las medidas aportadas son bienvenidas», señaló la consejera. También han mantenido una cita con la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, para afrontar el problema; ya que el ayuntamiento de la localidad «sigue demandando medidas a la Consejería de Sanidad para solucionar» la falta de profesionales y manifestó, a través de una nota «el apoyo en sus reivindicaciones» a los sanitarios». En este sentido, insistió en la necesidad de un cambio de «medidas organizativas» pero sobre todo, en que es necesario que los especialistas «elijan esas plazas» de difícil cobertura.