"No nos importa quién cierre la tapa del ataúd, lo que queremos es enterrar la unión de estaciones para siempre, que Canal Roya sea parque natural y demostrar la fuerza de la sociedad aragonesa". Con esa contundencia defienden los miembros de la Plataforma en Defensa de las Montañas la importancia de la manifestación que este sábado 6 de mayo recorrerá el centro de Zaragoza en el que puede ser el acto final de la unión de estaciones.

Una puntilla -si se permite el símil taurino- que llega tras mucho trabajo de las organizaciones y una fuerte respuesta de la sociedad civil. "Nos congratulamos de que los promotores busquen que los fondos lleguen para turismo sostenible", ha celebrado Paco Iturbe, de la plataforma, que ha dicho que en el seno de las asociaciones ya esperan a que "el Ministerio haga oficial que los fondos deben buscar nuevos proyectos". Una decisión que no alterará en exceso una hoja de ruta muy pautada y con un claro final: "Queremos que Canal Roya sea un espacio protegido dentro del parque natural de Anayet".

"Expectantes pero esperanzados" define Iturbe a sus compañeros, que vigilan que se cumpla este "triunfo social" que tumbaría a la unión de estaciones y demostraría, para el organizar, que la sociedad aragonesa es "lo suficientemente madura para no dejar que el albur de un gobernante, o de sus amigos, permita que puedan hacer lo que quieran con lo que quieran".

Ese dardo envenenado de Iturbe contra los dirigentes políticos se ha visto personalizado en tres representantes: Javier Lambán, Marta Gastón y Joaquín Olona han tenido su cuota de protagonismo en la mañana. El presidente de Aragón ha recibido la respuesta a sus declaraciones en el coloquio del pasado martes con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, cuando aseguraba que él no pondría "el último clavo del ataúd de la unión de estaciones" y se mostraba "estupefacto" ante la reacción de algunos ayuntamientos pirenaicos y de la sociedad. "Él sabrá su grado de estupefacción, pero lo que deja clara esta reacción es que es falsa la unanimidad del proyecto que defendía hace unos meses", ha señalado Iturbe, que ha argumentado que Lambán deja claro así que "no preguntó al territorio lo que quería, pese a que era una cosa obligatoria para el proyecto".

Las dudas sobre el papel de Marta Gastón

La consejera de Economía está en el ojo de Europa porque las organizaciones han registrado una denuncia antifraude por su papel en el proyecto. Gastón es presidenta de Aramón, empresa que ha hecho el plan de la unión de estaciones; consejera del Gobierno de Aragón, que debe firmar los permisos; y empleada de Ibercaja, empresa que tiene el 50% de Aramón. Un triángulo que genera "dudas" sobre el papel de Gastón en el proyecto: "Por su posición, puede dar el visto bueno a todo, firmando con un cargo por la mañana y rubricando con otro por la tarde. Esto puede ser una posible incompatibilidad y podría ser motivo de bloqueo de los fondos europeos y de la iniciativa".

La Unión Europea fue "muy receptiva" con los ecologistas que acudieron hace semanas a informar sobre este tema, causando "estupor" en los representantes de la UE: "No entendieron que estos fondos se destinasen a algo que es todo lo contrario al turismo sostenible". Para Iturbe, Europa "no quiere que Aragón sea pésimo ejemplo de cómo utilizar esta inversión de dinero".

En junio, si nada cambia, los ecologistas regresarán a Bruselas para exponer "el destrozo" que se puede provocar en el Pirineo aragonés. Una misión que esperan no tener que llevar a cabo porque todo se ha resuelto antes. Una solución que pasa por el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, que ya tiene, según la plataforma, un informe de la dirección general para hacer parque natural todo el entorno de Canal Roya. "La petición formal de la sociedad se hizo el pasado mes de febrero y si quiere, será parque natural con la firma del consejero Olona, porque el informe ya está hecho", ha especificado Gil, que ha adelantado que si no hay respuesta el 13 de mayo, cuando vence el plazo, "se abordará la vía legal". Quince días después, haya cambio o no de color en el Gobierno, el trabajo se seguirá haciendo: "Llevamos esperando desde 2006, solo pedimos que cumplan la ley y que lo conviertan en parque natural. Los ecologistas tenemos una paciencia infinita".

Por todo este cóctel, no importa quién sea el que ponga fin al proyecto. "Entendemos que todo el conjunto es importante para paralizar la unión de estaciones", ha dicho Iturbe, en referencia a la mezcla de instituciones y sociedad civil. "El Ministerio de Industria tiene una reunión intersectorial y de ahí puede hacerse oficial el nuevo destino de los fondos de turismo sostenible", ha comentado Iturbe. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que en esa reunión, que se celebrará en los próximos días, está el reparto de fondos de proyectos para el 2023 y no se hablará de la unión de estaciones, proyecto tratado con fondos de 2021 y 2022.

Amaral, Sebas Álvaro e Ixo Rai!, caras conocidas para celebrar Canal Roya

Maribel Martínez, miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas, ha adelantado que la manifestación de este sábado será "reivindicativa y festiva", motivo de celebración lleno de música y pancartas. Desde la Glorieta de Sasera hasta la plaza del Pilar, pasando por la plaza de Aragón, el paseo de la Independencia y la calle Alfonso, la marea naturalista desembocará en una fiesta cargada de actuaciones en directo y discursos "en defensa de las montañas y de la naturaleza".

Con la emoción propia de un anuncio de tal calibre, Martínez ha adelantado la presencia de Amaral -Eva Amaral y Juan Aguirre- en el final de la fiesta, "cuando nos contarán su relación con las montañas". También el montañero y divulgador Sebas Álvaro mostrará su posición "sobre la naturaleza y el Pirineo". La empresaria Isabel Santolaria, "en representación de todo el territorio", será la encargada de leer el manifiesto final. Junto a estas caras conocidas, más rostros reconocibles de la comunidad: Francho Serrablo, María José Hernández, Bosnerau y varios miembros de Ixo Ra! pondrán el toque musical a una fiesta reivindicativa y con el claro objetivo del parque natural.

Dos batukadas y un sistema de sonido se colarán entre los bloques manifestantes, capitaneados todos por pancartas de gran tamaño donde el reclamo del parque natural o el mensaje "Salvemos Canal Roya" destacarán sobre las demás. Representantes de las organizaciones en defensa del territorio, los educadores ambientales, los territorios próximos al Pirineo, así como los clubes de montaña y diferentes organizaciones tendrán su propio espacio dentro de una concentración que se prevé masiva.