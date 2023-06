Ya están aquí las rebajas, nueve días antes los escaparates de las tiendas ya lucen el tan esperado cartel rojo. La moda de adelantar este periodo vuelve otro año más y, parece, que para quedarse.

Las grandes empresas son las que han marcado este 22 de junio como pistoletazo de salida a los descuentos, forzando a los pequeños comercios a seguirles los pies para intentar hacerles frente. En tiendas como La couture, en la calle de José María Lacarra de Miguel, incluso se han anticipado un día antes y hoy ya han puesto etiquetas de hasta el 50% en sus prendas. "Nosotros hemos decidido hacerlo como las franquicias, aunque bueno rebajas... no me gusta mucho decirlo porque al final nosotros tenemos prendas nuevas todas las semanas", explica Ana, dependienta de la tienda que se siente más cómoda hablando de "descuentos especiales".

Esta decisión de adelantar la fecha vino el año pasado tras la mala racha de la pandemia, "a raíz del covid las ventas fueron muy flojas y surgió la necesidad de adelantar la fecha para quitarnos todo el stock que acumulamos" señala Ana. Este año, la inflación ha golpeado de nuevo al mundo de la moda, y de nuevo muchas prendas se han quedado cogiendo polvo.

Para evitarlo, en una joyería de la zona, La Petite Baena, se han sumado a la moda. Así lo asegura José Luis Baena, gerente de la tienda, que al enterarse del cambio de calendario, ha aprovechado para "sacar aquellas joyas que no vendimos la temporada pasada".

La mayoría lo aceptan sin resignación, aunque muchos otros no están convencidos y prefieren dejar las cosas como siempre. En Serendipia, una pequeña tienda en Bernardo Fita, Marta considera que se ha perdido el sentido y la exclusividad de este periodo porque "ya no es solo vender el stock de temporada, sino crear un consumo continuo".

En su caso, han decidido no sumarse porque "en nuestro caso tenemos prendas y otros productos hechos aquí en España", así que "como respeto mucho el trabajo de las diseñadoras, hasta que no empieza el periodo oficial yo no pongo rebajas", explica la dueña.

En las mismas están en Doña Carmen, una tienda del centro de ropa de bebes, que "al haber tenido una buena campaña, no nos vemos en la necesidad de adelantar nada", explica la gerente. Por ello, Carmen mantiene la fecha habitual en el calendario aunque entiende que a los compañeros que "tienen mucho género y quieren darle salida cuanto antes".

Los menos escépticos llegan incluso a mencionar que "esto es ilegal". Porque para ellos, se confunde lo que son rebajas con los descuentos siendo las rebajas "el modo de vender lo de la temporada pasada" y los descuentos "una manera de aumentar las ventas".

A pesar de todo, lo que está claro es que las rebajas han empezado en la mayoría de los comercios de ropa de la capital. Ahora toca aprovechar estos días, porque es sabido que "lo que se estrena, siempre alegra".