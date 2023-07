«¿Qué no haría? Embarcarme con el COE y el Gobierno en unos Juegos»

¿De qué se arrepiente?

Han sido ocho años que han merecido la pena desde el punto de vista personal y político. Marcados por la pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero a pesar de todo podemos hacer un balance positivo. Hemos desarrollado el Estatuto de Autonomía y Aragón ha encontrado su camino. Nos hemos esforzado en recuperar los servicios públicos que heredamos del PP destrozados y ahora somos la segunda comunidad de España con mejor calidad de vida y más igualdad. Y hemos creado un modelo económico diversificado, que nos acerca al pleno empleo y que va camino de que el 25% del PIB proceda del sector industrial. Además, hemos abierto Aragón al resto de España, reclamando nuestro derecho a participar en la gobernanza del país, que era mi principal objetivo para esta legislatura.

¿Qué cosas no haría ahora?

Embarcarme en unos Juegos Olímpicos confiando en el Gobierno de España y el COE, que me animaron a participar en esa aventura. Luego esa confianza se vio defraudada. Además, creo que fue mala idea mezclar en un mismo departamento direcciones generales de partidos distintos. Y pienso que me debería haber esforzado más en que los políticos recuperemos el respeto a decir la verdad. Eso lo digo como autocrítica. E intentaré, lo digo con todo el afecto, que los medios de comunicación sean más respetuosos con la verdad y pongan más a prueba a los políticos. En los últimos tiempos, la mentira y la frivolidad transcurren con demasiada impunidad en los medios.

¿Lo detectó en la campaña?

En la campaña hubo momentos luminosos en ese sentido. Recuerdo a Azcón diciendo que no se habían hecho las obras del centro de salud de Barbastro al lado de las propias obras. Creo que a la gente le teníamos que haber contado la verdad con más precisión. Por ejemplo, en La Romareda. Algunos, creo que faltando al respeto a la afición del Real Zaragoza, han planteado un proyecto del que no se ha contado toda la verdad. Pero no voy a dejar la presidencia del Gobierno hablando de cosas que se reabrirán ellas solas.

Dijo hace unos días que le daba pena no poder inaugurar muchos de los proyectos que ustedes impulsaron.

Ser presidente de Aragón imprime carácter. Estos ocho años me han hecho querer de manera desmedida a esta tierra. Creo que entre todos hemos hecho un gran trabajo. Dejamos un Aragón muy bien encaminado en términos sociales, políticos y económicos. A Jorge Azcón le deseo lo mejor porque si a él le va bien como presidente, a Aragón le irá bien. Lo digo de todo corazón. Y el presidente del Gobierno me tendrá siempre a su disposición. Pero me temo que la legislatura consistirá en su primera parte en un intento de demolición del trabajo hecho por este Gobierno, y los otros dos años se dedicarán a inaugurar proyectos, empresas y hospitales que hemos hecho nosotros. Frente a eso habrá una oposición leal pero contundente defendiendo el legado, los servicios públicos, el modelo económico diversificado y que Aragón tenga voz propia.

¿Hay algún acuerdo empresarial a punto de caramelo?

Le vamos a dejar al nuevo Gobierno documentación de una serie de empresas cuya inversión en Aragón está ya decidida. Habrá inversiones en el terreno de las tecnologías en la nube y la digitalización, más allá de Amazon; también en la logística y la agroalimentación, en Plaza. Y en el ámbito de las baterías, en las últimas semanas de la campaña electoral hubo noticias de que la decisión de Tata era irreversible a favor de Inglaterra. Transmití que la información que yo tenía del ministro no era esa. Se dijo que era inminente la comunicación por parte de Tata a favor del Reino Unido y ha pasado más de un mes. Entre otras cosas porque no solo no estaba tomada la decisión, sino porque yo sigo confiando en que la decisión sea favorable para Aragón y para España. La última oferta económica de subvenciones que se les hacía de 500 millones con aportaciones del Gobierno de España y del de Aragón es una oferta muy competitiva. No diré yo que la decisión definitiva vaya a ser favorable a Aragón, pero hay posibilidades de que así sea.

¿Qué plazos manejan para el anuncio de Tata?

Ni idea, porque los plazos eran inminentes hace un mes. Cuando decía que la ubicación de la fábrica de Tata no estaba confirmada es porque el Gobierno de España insistía en que no. Se ha demostrado que no estaba confirmado.

Usted barajaba 2024 como el año en que Aragón llegará al pleno empleo.

Si continúa la captación de empresas, la estabilidad política y el diálogo social, el pleno empleo está garantizado. Cuando hablamos de las fábricas de baterías eléctricas, estamos hablando de Tata y de alguna multinacional más interesada en Aragón. Pero no sé con qué políticas seguirá el Gobierno que viene, no sé qué grado de estabilidad política y social será capaz de imprimirle a la comunidad. No me parece muy tranquilizador lo que veo en las negociaciones, pero deseo que el nuevo Gobierno se forme cuanto antes porque la estabilidad política, el diálogo social y el acuerdo es lo que ha dado buen resultado.

¿Qué impacto puede tener Vox en el Ejecutivo?

Guste o no guste, lo que salió de las urnas era inevitablemente un entendimiento entre el PP y Vox. El PP saltó de alegría la noche del 28 de mayo cuando vio confirmada la suma PP-Vox: sabían que esa era su cláusula de seguridad de que iban a tener un Gobierno. Y Vox va a seguir defendiendo su importancia. Eso va a dar lugar a una mayoría que a mí no me gusta, y que en muchos aspectos me parece intranquilizadora. Pero el combate contra la violencia machista o los efectos del cambio climático están incorporados al acervo común de la política. A mí no se me ocurrirá decir que el PP es un partido que no reconoce la violencia de género ni el cambio climático porque no es verdad. Pero que la gobernanza de un país dependa de Vox supone que algunas de las cuestiones relevantes para el futuro de España y Aragón pueden estar en entredicho. Dependerá mucho de que el PP marque líneas absolutamente rojas y que en algunos aspectos sea intransigente con Vox.

¿Puede suceder, como con Cs o Podemos, que cuando gobiernen con uno de los partidos grandes, se diluyan?

Está ocurriendo algo que a mí me parece positivo: poco a poco se va recuperando el bipartidismo, que es lo que a este país le ha dado estabilidad en los últimos 40 años. La irrupción de la llamada nueva política no es que haya traído grandes avances para este país. Yo diría que lo contrario. Y lamento mucho el fracaso de Ciudadanos, un partido que venía a conjurar los riesgos de la radicalización de la política desde la izquierda y la derecha. Lamento profundamente que tanto el PP como el PSOE se hayan visto obligados, por su propia incapacidad para entenderse, a pactar con los extremos, porque eso ha abierto frentismos y ha banalizado las instituciones. Soy pesimista con la evolución política de este país. Pero Cs era un partido que venía a eliminar cualquier necesidad de pactar con Vox, o con partidos independentistas, o con un partido que creo que debería estar excluido de cualquier tipo de pactos, como es Bildu. Albert Rivera hizo una pésima gestión y el partido se ha ido al garete. También es una pésima noticia lo que ha ocurrido con el PAR. Y eso que Alberto Izquierdo ha hecho una heroicidad y ha salvado un diputado. Ojalá lo sepa gestionar porque para Aragón un partido como el PAR es fundamental.

¿Cómo ve que el PAR no ponga ningún veto a Vox siempre y cuando se respete el no al trasvase?

Cada cual es dueño de tomar sus decisiones. Pero me parece que algo mucho más importante que el trasvase es la defensa del Estatuto, la defensa de la autonomía y el autogobierno, uno de cuyos componentes es el trasvase. Que a un partido como el PAR, basado desde su nacimiento en el aragonesismo y en la defensa del Estatuto, le resulte irrelevante compartir bloque o responsabilidades con un partido profundamente antiautonomista, no me parece muy acertado. Vox viene a la política a echar por tierra todo lo que el PAR ha significado en 40 años.

Dice que una de las cosas que no repetiría sería intentar los Juegos Olímpicos que, sin embargo, no mermaron su imagen política.

Visto retrospectivamente, yo me creí a pies juntillas que podía ir a una candidatura en pie de igualdad, que es lo que se me dijo por parte del Gobierno y del COE, y poco a poco comprobamos que Cataluña tenía el propósito irrenunciable de ir con su proyecto y que nosotros fuéramos comparsas. Nadie desde el Gobierno de España ni desde el COE trató de reconducirlo. Ahora hay que pensar por qué la candidatura se ha quedado vacía.

¿Están mal vistos por su impacto medioambiental?

Pero si ofrecen rendimientos económicos notables y de la reputación de un país, pueden salir adelante. Aunque quizá lo que incline la balanza sea precisamente el impacto medioambiental.

Similar a lo que pasó en Canal Roya: por un lado estaba el impacto ambiental; y por otro, el económico.

De los Juegos no tengo una idea clara de qué impacto hubiera llegado a tener. Me hace dudar mucho el hecho de que nadie haya querido organizarlos. Respecto a Canal Roya, tengo pocas dudas. Lo que queríamos hacer nosotros lo están haciendo al cuadrado nuestros competidores. El futuro de la nieve de Aragón para mí pasaba por la unión de estaciones. Sigo pensando que era un proyecto medioambientalmente muy asumible y teníamos financiación para hacerlo. Al final, las instituciones del Alto Aragón decidieron dar marcha atrás y respeto la decisión, pero creo que el Pirineo y Aragón han perdido una oportunidad única.

¿Por qué en Aragón ha salpicado algo que en otras regiones no afecta? ¿Por la presión de la calle?

La calle es muy respetable, pero si un Gobierno tiene algo claro, no tiene por qué renunciar a ello. Puedo asegurar taxativamente que por la presión social que se planteó, muy respetable, yo no habría renunciado al proyecto.

¿Ve espacio para reabrir el debate esta legislatura?

No lo sé, pero el debate vendrá ya viciado.

¿Podrían haber gestionado de otra manera las renovables?

Creo que la gestión de las renovables del Gobierno de Aragón tenía una amplísima aceptación, pero han tenido un elemento de conflictividad artificialmente creado por Teruel Existe y, por razones puramente electorales, por el PP. En Zaragoza se están instalando tres o cuatro veces más renovables que en Teruel y Aragón tiene una de las legislaciones más rigurosas. En los últimos años, en España y en Europa se ha acelerado el ritmo de implantación por la guerra de Ucrania, pero sigo pensando que las cosas se han hecho razonablemente bien. Atrocidades medioambientales habrá bien pocas. Y hay cosas que se están corrigiendo en leyes como la de Agricultura familiar, que impide instalar renovables en terrenos de regadío y concentraciones parcelarias. Se organizó una campaña del PP que no tenía ningún fundamento cierto. Se llegó a difundir notas de funcionarios del Inaga que criticaban la gestión pero, curiosamente, eran anónimas. A raíz de todo aquello, ordené una investigación a fondo en el Inaga y el resultado es que no ha habido irregularidades y que se han tramitado perfectamente todas las autorizaciones.

¿Ha concluido la investigación?

Sí, sí, y no hemos encontrado nada. Me comprometí a que si había que llevar algo a la Fiscalía, lo llevaría yo. Y no lo he llevado porque me han dicho que no hay nada que tenga entidad para llevarlo a la Fiscalía. No sé si en la tramitación de cientos de expedientes puede haber algún error formal, pero la tramitación ha sido impecable y me voy del Gobierno con la conciencia de que ha sido así.

¿Y los trabajadores que denunciaron que se cambiaron sus expedientes para dar autorizaciones?

Era mentira.

¿Mentían los trabajadores?

Hicieron comunicados anónimos diciendo que había irregularidades. Eran unos trabajadores que, por la información que yo tengo, ni siquiera eran trabajadores del Inaga que se ocuparan de renovables, sino de otras cuestiones. Vuelvo a lo de la verdad. Si un funcionario denuncia irregularidades tiene que firmarlo o callar para siempre. No se pueden lanzar infundios e infamias o que un partido lo haga y le salga gratis. Que la mentira ha invadido la política está absolutamente claro.

Este tipo de partidos a mí no me parece que sea una aportación positiva para la política española. Hemos invitado a Teruel Existe a que se integrara en una estrategia progresista y aragonesista y no hemos tenido una respuesta muy positiva"

¿Qué influencia cree que va a tener Teruel Existe en Aragón?

Este tipo de partidos a mí no me parece que sea una aportación positiva para la política española. Hemos invitado a Teruel Existe a que se integrara en una estrategia progresista y aragonesista y no hemos tenido una respuesta muy positiva. Está absolutamente claro que Vox va a tener mucho que ver en la gobernanza de Aragón y será cuestión de ver si, pese a eso, Teruel Existe se aviene a entendimientos con el PP y, por tanto, contradice lo que ha dicho durante mucho tiempo: que ellos entrarían para que Vox fuera prescindible. Me da la impresión de que Vox no va a ser prescindible. Creo que los nacionalistas tienen que desaparecer de cualquier fórmula de gobernabilidad de este país porque se ha demostrado que es nefasto para el equilibrio y el desarrollo del país y la unidad de España. Y los partidos de corte provincial son una reproducción mimética de los partidos nacionalista. Con un diferencia: que el PNV, Esquerra, etcétera, se las llevan crudas, y Teruel Existe lo que sacó de los acuerdos con Sánchez para Teruel fue prácticamente nada.

¿Seguirá como diputado hasta la investidura y se irá después al Senado?

Creo que cuando alguien que gobierna pierde el Gobierno, tiene que dar un paso atrás y abrir su propia sucesión. Eso es lo que yo he hecho. Pero no renuncio a seguir trabajando por las ideas que tengo y por Aragón desde fuera del Ejecutivo y las Cortes. La posibilidad del senador autonómico me seduce porque creo que esa figura puede cobrar una dimensión distinta si quien la ocupa la pone al servicio de quienes le han nombrado; en este caso, las Cortes de Aragón.

En la campaña de las autonómicas, ¿qué influencia cree que tuvo Pedro Sánchez, las listas de Bildu, la ley del ‘solo sí es sí’…?

La campaña electoral me la ganó Jorge Azcón y la estrategia también. Yo me empeñé en que la precampaña y la campaña se centraran en Aragón y Azcón buscó lo contrario. El monotema de Jorge era decir que votar a Lambán era votar a Sánchez. La estrategia del PP era hablar de Sánchez en toda España. De hecho, Feijóo vino no sé si doce o catorce veces y hay que reconocer que la estrategia de Azcón fue más acertada de la mía.

El PSOE solo perdió un diputado, pero dos de sus socios, Podemos y el PAR, solo lograron uno, impidiendo así cualquier suma. Sus líderes Arturo Aliaga y Maru Díaz dejan la política. ¿Cómo lo ve?

Sin Teruel Existe,nosotros hubiéramos sacado un mejor resultado que en 2019. Arturo ha sido víctima de uno de los episodios más vergonzosos de la política aragonesa desde 1982; ha sido víctima de una conspiración desde dentro de su propio partido. Desde dentro del PAR se ha dinamitado el PAR para ponerlo al servicio del PP. Si no, habría sacado tres o cuatro diputados. Y lo de Maru Díaz me parece una injusticia electoral suprema.

Quedan dos años para el Congreso del PSOE de Aragón. ¿Se puede adelantar su celebración?

Los congresos en el PSOE se convocan con carácter ordinario después del federal. O con carácter extraordinario si dimite el secretario general. En este momento no sé por dónde irán los acontecimientos. Tengo claro que mi misión en la secretaría general es mantener el partido cohesionado y procurar que la sucesión se produzca de forma ordenada, creando un nuevo equipo, que no tiene que ser lo que yo diga. Pero tengo la obligación de procurar que se produzca en términos de libertad y sin injerencias externas. El PSOE tiene buena gente y de ahí tiene que salir un nuevo proyecto.

¿A quién ve?

Hay mucha gente que tiene capacidad para ser secretario o secretaria general. Se me ocurren muchos nombres, pero estaría generando expectativas y eso no es lo más prudente.

¿Injerencias como incluir a Pilar Alegría de número 1 al Congreso por Zaragoza cuando estaban medio pactadas esas listas?

Lo que ocurrió con las listas de Zaragoza es un episodio bastante desafortunado. Creo que las cosas no se deberían hacer así jamás. Pero al final, se antepone el interés general del partido y se intentan olvidar las cosas. Cada día más las direcciones federales de los partidos se tienen que olvidar de decidir en nombre de las direcciones regionales. La federalización del país conduce a que cuando haya elecciones autonómicas se hable solo de temas autonómicos y que, cuando se hagan congresos para elegir a las direcciones regionales, sea estrictamente la región quien decida. Si yo defiendo un Aragón con voz propia, lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias.

¿Ve tentaciones en Ferraz de imponer a un candidato? En los últimos Congresos del PSOE de Aragón, no ha habido imposiciones. ¿Ha cambiado algo?

No lo sé, no le tengo yo pillado mucho el pulso a Ferraz desde hace bastante tiempo (sonríe).

"Todo el mundo sabe que tengo discrepancias políticas con él desde hace muchos años, pero eso es normal. Lo que no puede ser un partido es un ejército de zombis donde todo el mundo piense lo mismo. Ni soy zombi ahora, ni lo seré, ni lo fui antes"

¿Puede influir su conocida mala relación con Pedro Sánchez? ¿Influyen las relaciones personales en las decisiones políticas?

Espero sinceramente que no. A estas alturas de mi vida he sido capaz de separar lo que puedan ser las simpatías o antipatías personales del cumplimiento del deber. Independientemente de mis relaciones personales con él, he tratado de ser siempre leal en su condición de presidente del Gobierno y de secretario general. Todo el mundo sabe que tengo discrepancias políticas con él desde hace muchos años, pero eso es lo normal. Lo que no puede ser un partido es un ejército de zombis donde todo el mundo piense lo mismo. Ni soy zombi ahora, ni lo seré en el futuro, ni lo fui antes de que Pedro Sánchez fuera secretario general. Él sabe que tiene mi lealtad. Y mi opinión jamás me ha influido en desarrollar mi condición de socialista y militante con lealtad. Si me pide estar en campaña, estaré.

Es sabido que no comparte cómo hace las cosas, sus pactos…

Hubo un congreso, unas primarias, un Comité Federal, donde se manifestaron dos maneras de entender los pactos y la política. Yo defendía una, con otros compañeros; Pedro defendía otra, y en las primarias que se celebraron entonces él obtuvo el apoyo masivo de la militancia. Por lo tanto, siempre he entendido que en el partido estaba en minoría. Lo asumo con naturalidad. Además, pertenezco a un partido que desde hace 140 años siempre ha visto cómo mayorías y minorías convivían. Pretendo que eso siga siendo así. Y alguien que está en minoría aspira a tener algún día la mayoría.

¿Cree que Sánchez podrá seguir gobernando?

(Mmmm) Bueno, pues ahora...

Ha recortado otros tres puntos a Feijóo según algunas encuestas.

No sé cuál será el resultado de las elecciones. Ahora hay una campaña electoral por delante e igual que yo no daba pábulo a las encuestas de las elecciones autonómicas, ahora tampoco me voy a regir por las encuestas. Ya veremos qué pasa el día 23 de julio.

¿Esa parte del PSOE que está en minoría puede tener ganas de que a Pedro Sánchez no le vaya bien y que así haya un cambio?

En absoluto. Desde aquel comité federal ha habido dos elecciones generales y todos nos hemos volcado con el partido y Pedro Sánchez, sin reticencias. Una cosa es que haya discrepancias internas y otra cosa es que cuando llegan las elecciones uno como militante echa toda la carne en el asador.

Si Pedro Sánchez no gana, ¿a quién ve de relevo?

No he pensado en eso. Y el día que lo piense tampoco lo diré. Creo que nadie está en eso ahora: todo el mundo está enfrascado en las generales.

¿Cómo ve al expresidente Zapatero, entrando en escena y tratando de desmontar «la burbuja contra el sanchismo»?

Es que llevo unos veinte años que nunca acierto con lo que voto en el PSOE... Yo voté a Bono, no voté a Zapatero (sonríe).

¿Cree que le beneficia al partido que salga Zapatero?

Creo que en una campaña electoral un militante tiene que renunciar a expresar demasiadas opiniones personales.