Malestar entre las enfermeras del hospital Clínico de Zaragoza al conocer que este verano no se contratará personal

El personal de enfermería del hospital Clínico de Zaragoza ha mostrado este jueves su "oposición" ante la propuesta de la Dirección de Enfermería "de no contratar este verano personal de cara a las libranzas". Según han indicado a través de un comunicado, "desde hace meses" les vienen comunicando la restricción de personal en verano, "alegando que es por falta de personal en la bolsa de empleo, imponiendo libranzas a conveniencia, amenazando con perder esas horas si no se disfrutan cuando los responsables dicen y sin dejar de disfrutarlas durante el periodo vacacional", aseguran.

Por ello, exigen a la dirección que rectifiquey dialogue con el colectivo para poner solución a la situación. "Hay que tener en cuenta que cada enfermera computa un exceso horario entre 120 y 140 horas al año, que se pueden elegir repartidas en tres cuatrimestres, esto es 6-8 días en los 4 primeros meses, otros tantos en los 4 siguientes y otros tantos en los últimos del año. Ahora se ha procedido a prohibir la elección y disfrute de ese exceso horario en período vacacional alegando falta de personal", argumentan.

Aseguran, al mismo tiempo, que "actualmente hay gente en bolsa", también que "faltan incorporarse a la bolsa los recién licenciados de enfermería" y que "en periodo vacacional acude mucho personal enfermero de otras comunidades a trabajar a nuestro hospital", dicen. Además, señalan que en otros hospitales de Aragón "no tienen ese problema", mientras que en Atención Primaria "se está reteniendo personal contratado captando estudiantes de último curso en prácticas para el verano".

"Ante esta situación, si no se puede disfrutar ese exceso horario correspondiente al cuatrimestre central, tendremos que disfrutarlo durante el último, duplicando días libres y contratación. Por consiguiente, a fecha 15 de enero de 2025 perdemos esas horas no disfrutadas durante el 2024", dicen.

"Ahorro de material"

Por otro lado, las enfermeras del Clínico también muestran su "rechazo" a la propuesta de ahorro de material "sugerida" porque "va en contra de la calidad del servicio". En concreto, explican que "durante los últimos meses hemos pasado a trabajar con 50 palomillas a la semana por unidad médica cuando se realizan cerca de 100 extracciones sanguíneas durante ese periodo de tiempo".

Se trata material más seguro para el profesional y menos agresivo para el paciente, ya que se evitan fallos indeseados y pinchazos accidentales en las extracciones debido a su precisión, a la pequeña longitud de la aguja y a su capuchón protector. "Estas reducciones de material son alegadas por gerencia mediante un supuesto ahorro económico, insistiendo en usar palomillas sólo en venopunciones dificultosas, debiendo usar agujas convencionales (más largas, menos precisas, menos seguras) para el resto", explican.

Esta medida afecta a unidades como Medicina Interna, Digestivo, Neumologia y Oncologi, donde el paciente ingresado es mayormente pluripatológico y frágil, todas son potencialmente venopunciones dificultosas, explican.

"Aunque no fuera así, no ha habido trasparencia, no conocemos con exactitud dónde está el ahorro. Si no tienes esa precisión que te da una palomilla, que se podría necesitar dos o tres intentos de venopunción al paciente con dos o tres agujas convencionales, se genera dolor al paciente y ansiedad al personal de enfermería que lo ejecuta", añaden.