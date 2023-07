Ya se acercan las fiestas de Cuarte. Empiezan mañana y duran hasta el 30 de julio, apenas unos días después de la tromba de agua. ¿Cómo ha afectado este suceso histórico al municipio y a sus vecinos?

Tras nuestra reciente llegada al ayuntamiento, como equipo de Gobierno nos hubiese gustado poder habernos enfocado de manera completa en la organización de las fiestas de Santa Ana, pero tras la devastadora tormenta hemos invertido todos nuestros esfuerzos y medios en que el municipio pueda recuperar la normalidad lo antes posible. Tras la situación tan dantesca que hemos vivido estos días, somos conscientes de que no es el mejor momento para celebrar, pero los vecinos se merecen poder disfrutar de estas festividades y esperamos que de alguna manera les sirva de «vía de escape», aunque sea de manera momentánea. Seguimos trabajando en limpiar el polvo y el barro de las calles y no nos olvidamos de todos aquellos que han sufrido grandes pérdidas en sus hogares o en sus negocios, ni de las cuatro familias que continúan desalojadas como consecuencia de los daños estructurales que han sufrido sus hogares.

¿Qué puede suponer para el municipio la declaración de zona catastrófica?

Esta declaración nos permitiría poder recibir ayudas estatales que serían destinadas a compensar todos aquellos destrozos y pérdidas materiales que no han podido cubrir los seguros particulares.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de la localidad?

Desde el primer momento nos pusimos a trabajar sin descanso. Quiero agradecer al ayuntamiento de la capital aragonesa, a la Diputación Provincial de Zaragoza, al Gobierno de Aragón y a todos aquellos municipios que durante los días más críticos nos prestaron su ayuda y sus medios. En estos momentos, el personal municipal, en colaboración con algunas empresas de maquinaria que hemos tenido que contratar tras lo ocurrido, continúan limpiando el municipio, retirando los escombros y todos los residuos que se han generado tras la tormenta. También quiero dar las gracias a todos los trabajadores del ayuntamiento, a la Policía Local y a Protección Civil por su labor y dedicación a los vecinos en esta situación tan complicada.

¿Cómo afronta personalmente sus primeras fiestas como alcaldesa de Cuarte?

Con mucho orgullo y mucha responsabilidad, ya que se trata de una de las citas más importantes para los cuartanos. Son unas festividades muy arraigadas a la historia del municipio y quiero seguir dándoles el valor que se merecen. Además de mantener los actos más tradicionales también vamos a incorporar algunas novedades en las que hemos estado trabajando en estos últimos días a pesar del poco tiempo que hemos tenido para su preparación desde el nombramiento del nuevo equipo de Gobierno.

¿Será muy diferente a cómo vivía las fiestas antes de ser alcaldesa?

Sin duda serán unas fiestas que no voy a olvidar nunca y que seguro van a estar cargadas de muchas emociones. Personalmente llevo muchos años viviéndolas desde una perspectiva familiar participando con mis hijos en las actividades infantiles. Este primer año como alcaldesa me va a permitir disfrutar de cada acto de una manera diferente.

¿Cómo animaría a la población a acudir a las fiestas de Cuarte?

Durante estos días, el municipio se llena de alegría y todos los vecinos se involucran de una manera u otra. Estas festividades son sinónimo de celebración y de pasarlo bien con nuestros seres queridos. Como alcaldesa, quiero invitar a todos los aragoneses a venir y acercarse a conocer no solo nuestras fiestas, sino también todas las posibilidades que puede ofrecer nuestro municipio. Los cuartanos somos muy acogedores y les estamos esperando con los brazos abiertos.

¿Qué pueden esperar de estos días todos los vecinos, vecinas y visitantes?

Las fiestas de Santa Ana son unos días de celebración pensados para que tanto los habitantes como los visitantes puedan disfrutar. Por este motivo, la programación va a incluir actos para todos los públicos y edades. Hemos preparado desde actuaciones musicales, fiestas de la espuma y food trucks hasta hinchables infantiles o cabezudos. Indudablemente vamos a velar porque sean unas fiestas seguras y libres de violencia de cualquier tipo.

¿Qué visión tiene del municipio ahora como alcaldesa?

Cuarte de Huerva es un municipio en constante crecimiento y con muchas oportunidades. Su cercanía con Zaragoza ha propiciado la instalación de más de 1.500 industrias que son un motor para nuestra economía, lo que ha influido de manera muy notable en el gran desarrollo urbanístico de vivienda. Contamos con muchas zonas residenciales, espacios verdes y gran variedad de servicios. Nuestro objetivo es que la localidad siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años, y que cada vez cuente con más oferta cultural y de ocio.

Como municipio pujante, ¿qué proyectos tiene entre manos a corto y medio plazo de cara al futuro de Cuarte?

Queremos que se nos distinga por ser un municipio más sostenible y concienciado con el cuidado del planeta. En este sentido, vamos a trabajar para poder optar a la distinción Ciudad Amiga de los Animales. Este galardón se encuentra alineado con nuestra apuesta decidida por mejorar las estrategias de protección animal y convivencia responsable, lo que también abarca la limpieza e higiene de las calles.

Entre nuestros proyectos también se encuentra mejorar la comunicación entre las distintas zonas del municipio, aumentar las frecuencias de los autobuses que conectan Cuarte con Zaragoza, y de la mano del consorcio nos gustaría poder habilitar una lanzadera que nos comunicase con la parada de tranvía más cercana. También queremos mejorar los accesos, facilitando la entrada y salida al municipio, lo que repercutiría de manera positiva a la industria y a la atracción de nuevas empresas al territorio.

También cuenta con una población muy joven, ¿cómo va a aprovechar esto?

Los jóvenes son una de las prioridades de esta nueva corporación porque son las generaciones del futuro. Bajo esta premisa, vamos a trabajar de manera exhaustiva en fomentar su empleabilidad para que no se tengan que ir del municipio en busca de nuevas oportunidades. Asimismo, nos gustaría crear una oficina de empleo en colaboración con las industrias del municipio con el propósito de «retener el talento».

También tenemos pensado llevar a cabo distintas iniciativas para que aquellos menores que todavía no tienen edad para desplazarse de manera autónoma a la capital aragonesa puedan disfrutar de propuestas culturales y de ocio.

Respecto al ámbito educativo, queremos trabajar en traer al municipio la Formación Profesional y una extensión de la Escuela de Idiomas. El próximo curso escolar vamos a rebasar los 800 alumnos en el IES Martina Bescós, por lo que vamos a hablar con el Gobierno de Aragón para pensar en la construcción de un nuevo centro educativo público.

¿Cuáles son las principales demandas de la localidad y en lo que primero se han puesto a trabajar?

En las fiestas de Santa Ana con motivo de su cercanía y en planificar los grandes proyectos en las distintas áreas a los que hacer frente de cara al año que viene. Aunque no nos podemos olvidar del nuevo centro de salud, el proyecto más demandado por nuestros vecinos y vecinas; y en este caso, contamos con el compromiso de Jorge Azcón.

¿Qué les diría a los vecinos y vecinas de Cuarte que pueden esperar de sus cuatro años de legislatura?

Hemos conseguido formar un equipo de Gobierno muy cohesionado con muchas ganas de Cuarte. Me parece vital acercar la institución del ayuntamiento a los vecinos y que mi despacho se convierta en un espacio abierto al público. En un futuro cercano me gustaría poder dedicar semanalmente un tiempo a los cuartanos para que me vengan a hacer saber sus necesidades e inquietudes. En los próximos cuatro años no va a faltar por nuestra parte esfuerzo para conseguir hacer de Cuarte de Huerva un lugar mejor.