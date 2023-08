Aragón fue una de las comunidades pioneras en aprobar la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación (ley trans) en 2018. Lo hizo por unanimidad pero en el acuerdo entre PP y Vox que hará que Jorge Azcón sea presidente de la comunidad se ha firmado que se modificará esa norma. No sé dice cómo pero la «incertidumbre» ya ha aparecido entre los colectivos que defienden los derechos de las personas trans en Aragón.

Esa ley la aprobó también el PP por lo que «esperamos que cumplan el compromiso que adquirieron con el colectivo», señala Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas; una idea que comparten desde Chrysallis Aragón, ya que esta ley «no solo no ha ocasionado ningún problema en estos cinco años sino que ha facilitado la vida de cientos de personas» del colectivo permitiéndoles «ser reconocidas por la sociedad como las personas que son, sin perjuicio para otras personas o colectivos», señalan Josico López y Zae Andrés, presidente y vocal de Chrysallis. También Aiden, de Maño Trans, quien explica que «se consiguieron recientemente unos derechos basiquísimos» y es «frustrante que una lucha que se consigue entre todos haya gente con tanto odio que diga que no tengo de derecho a ser quien son o a llamarme de determinada manera». Además, insiste que «es incomprensible que nuestros derechos los manejen gente que no sabe qué es la identidad de género y que insiste en mantener esa diferencia».

Critican también que se «utilicen los derechos de las personas trans como moneda de cambio» para acordar un gobierno ya que se trata de un colectivo «discriminado y vulnerable», señala Aventín, quien hace hincapié en que «se vuelve a poner otra vez la mirada pública» en ellos y ese «señalamiento e incertidumbre lo que hace es dificultar la vida real de las personas». Recuerda la presidenta de Euforia que en la comunidad se creó en 2022 el Comité Consultivo Contra la Discriminación por Identidad o Expresión de Género que es el que «tiene que decir si es necesario reformar la ley». Por eso afirma que creen que, teniendo en cuenta ese comité, «cualquier modificación no será para perjudicar a las personas trans».

Derechos fundamentales

Por su parte, desde Chrysallis Aragón hacen memoria para señalar que en diciembre del año pasado las Cortes se pronunciaron ante un intento de derogación de la ley por parte de Vox y «todos los grupos se pronunciaron en contra de esta derogación". La entonces portavoz del PP, Marian Orós, recuerdan, decía literalmente: «la transexualidad existe y los poderes públicos no pueden mirar a otro lado» e invitaba a Vox a conocer a las familias con menores trans «para conocer su sufrimiento». «¿Qué ha cambiado?», se preguntan, ya que explican que sus hijos e hijas, que son «entre un 0,3 y un 0,5» de la infancia se «usen como moneda de cambio en una negociación política cuando hablamos de derechos humanos fundamentales».

Todavía faltan derechos por conquistar. Aiden considera que si se llevara a cabo la derogación «la gente se echaría a la calle, espero». Cree que partidos como Vox «quitarían el matrimonio homosexual o el voto a la mujer pero no pueden decirlo porque la gente no lo permitiría», sin embargo reconoce el miembro de Maño Trans que poco a poco «van comiendo la cabeza a la gente consiguiendo cosas que son negativas para el bienestar de las personas». En definitiva, «quieren volver a una época en la que la gente no tenía los mismos derechos aunque ahora tampoco los tenemos», concluye en relación a las personas trans.