María de Huerva prepara, desde hace ya unas semanas, todo lo necesario para poner la localidad a punto para las fiestas de San Roque. Banderines y pañuelos comienzan a asomarse a las calles para que mañana, 12 de agosto, la lectura del pregón dé inicio al chupinazo y, con él, a una semana repleta de celebraciones y alegría.

En esa lectura estará presente el nuevo alcalde, Joaquín Calleja, que afronta por primera vez unas fiestas estivales como dirigente de la localidad. Algo que no le asusta. Al contrario, "me genera una gran ilusión, pero también aumenta mi sentido de la responsabilidad, ya que desde el equipo de gobierno estamos poniendo el máximo empeño para que vayan lo mejor posible".

Calleja entró al consistorio hace tan solo un mes, por lo que ha tenido que enfrentarse a una situación, en su mayoría, preestablecida. Esto no ha impedido introducir alguna modificación: "Hemos propuesto alguna mejora sobre los mismos y añadido algunas ideas para que todo vaya bien y quienes puedan disfrutar de ellas sólo tengan que preocuparse de eso". Ilusión es la palabra que más veces se repite en su discurso, ilusión que pretende contagiar a propios y extraños para crear un ambiente excepcional y vivir unas fiestas realmente intensas.

Si bien María de Huerva no es el único pueblo que celebra San Roque estos días, Calleja insiste en que su programa, que ofrece una propuesta variada y completa, logrará que la atención se centre en su municipio, con actos como el pregón, tras el que se realiza un recorrido de amistad por todas las peñas. "El deporte y la cultura también ocupan un lugar central, combinando eventos tradicionales y más actuales. También cabe destacar la carrera de los autos locos y la variedad de concursos", añade. Y es que San Roque no entiende de edades. Durante estos días, los más pequeños se entretendrán decorando sus monos de peñas. Los jóvenes lo darán todo en las discomóviles y los torneos deportivos. Y los mayores, que no se quedarán atrás, podrán disfrutar de jotas, guiñote, revista o petanca.

Gran implicación

Agosto no es un mes cualquiera, bien lo sabe Calleja, que transmite con sus palabras la pasión de todos los vecinos: "La gente está deseando reunirse y pasarlo bien con la familia, amigos y visitantes". Si algo tiene María de Huerva para su nuevo alcalde es, sin duda, la posibilidad de combinar pasado y futuro, actualidad y tradición, todo ello acrecentado por la implicación de sus gentes. Para Calleja, el factor humano es sin duda lo mejor del municipio: "La mayor parte de nuestros vecinos se implican en proyectos para mejorar el pueblo, mostrando preocupación porque esté siempre en las mejores condiciones". Ello ha logrado que exista una gran variedad de entidades, peñas, instalaciones y otras facilidades que podrían encontrarse en una ciudad, pero rodeados de un ambiente tranquilo, familiar y cercano.

Tranquilidad y comodidad

María de Huerva es un municipio con una amplia dotación de servicios. Su proximidad a la capital no impide que muchas entidades apuesten por su término municipal, además de los servicios que ofrece el ayuntamiento. Cuentan con centro médico, instalaciones deportivas para verano e invierno, dos colegios, policía municipal… Además de supermercados y locales de restauración que hacen del pueblo un lugar perfecto para pasar un día o visitarlo. Tomar las riendas de una localidad así conlleva una gran responsabilidad. Y, en un mundo que podría parecer tan inestable, es necesario que los retos se afronten con la mayor entereza posible. "Estamos inmersos en un proceso de estabilización de empleo que para nosotros es muy importante, dado que los trabajadores de nuestro ayuntamiento son una pieza fundamental para el funcionamiento del mismo y, por ende, de nuestro municipio", comenta Calleja.

Desde el consistorio, también van a continuar trabajando por mejorar los servicios del pueblo. La finalización del nuevo pabellón de cultura y festejos y el desarrollo de un plan urbanístico son algunas de las propuestas más claras de la nueva dirección, así como el aumento de la frecuencia de bus urbano con la capital aragonesa.

No obstante, todo ello llegará con el tiempo y la dedicación que sea necesaria. El mañana está por escribir, pero el futuro cercano es mucho más sencillo de predecir, y huele a fiesta, a diversión y a alegría. Porque San Roque no solo implica festejar una fecha: es una celebración de lo que María de Huerva ha conseguido, y lo que está por lograr.