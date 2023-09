El agua de boca de Tarazona está contaminada y, once días después de que se desatara el brote de gastroenteritis que ya deja casi 400 afectados, todavía no se sabe por qué. Lo que ya se conoce con certeza desde este miércoles es que el protozoo causante de esta enfermedad está en algún punto de la red de abastecimiento porque los últimos análisis de agua confirman la presencia del microorganismo en la misma.

Hasta el momento, este únicamente se había hallado en los análisis de heces de varios pacientes y había pasado desapercibido en los controles ordinarios de agua. Sin embargo, pruebas más exhaustivas han determinado que el protozoo cryptosporidium está en el agua de Tarazona, que ha dado «positivo» en la presencia del mismo y, por tanto, se confirma como el «vehículo transmisor» de la enfermedad.

Con este punto de partida claro, la clave ahora pasa por saber dónde está el foco de contaminación porque el protozoo no ha sido todavía erradicado. Lo que está claro es que este se encuentra en algún punto de la red de abastecimiento, por lo que los técnicos del Ayuntamiento de Tarazona van a revisar todo el tramo desde su captación con el fin de hallar el origen del foco y poder eliminarlo.

Tarazona toma el agua de boca del río Queiles, al igual que otros pueblos de la zona donde no ha habido casos de gastroenteritis. Por tanto, se va a investigar el tramo por el que discurre el agua hasta llegar a la localidad.

Limpieza exhaustiva

Al mismo tiempo, el consistorio va a proceder a una serie de actuaciones con el fin de acabar cuanto antes con la contaminación del agua y prevenir más casos de gastroenteritis. Entre las acciones figuran la limpieza «exhaustiva» de los depósitos de agua y del decantador, así como la desinfección del sistema de filtrado por arenas.

Del mismo modo, se han realizado ya purgas en la red de abastecimiento y se va a reforzar el tratamiento del agua con peróxido de hidrógeno, según ayer fuentes del consistorio turiasonense. Además, se está realizando una inspección in situ en la zona de captación del agua y también en zonas limítrofes «con la intención de detectar situaciones anómalas». Por el momento, el brote de gastroenteritis está centrado en Tarazona y no se han dado casos en pueblos próximos ni tampoco en la ribera de Navarra.

Por último, desde al ayuntamiento se va a proceder también a un «control analítico constante y permanente» del agua suministrada en la planta de tratamiento y en la red de distribución. Del mismo modo, el consistorio está valorando aplicar «equipos adicionales de tratamiento» con el fin de eliminar el protozoo y mejorar la calidad actual del agua.

Reparto de agua

Mientras se busca el motivo que ha desencadenado esta crisis de salud pública en Tarazona, los vecinos siguen sin poder beber agua del grifo once días después. No hay plazo para saber cuándo podrán volver a tomar este agua.

Esta situación prolongada en el tiempo está causando ya estragos entre la población en general, a quien el ayuntamiento empezó este miércoles a repartir agua embotellada de manera generalizada. Está previsto que vuelva a hacerlo este jueves y viernes.

En concreto, se está haciendo entrega de una garrafa de 6 litros por unidad familiar en horario de 17.00 a 20.00 horas desde varios puntos. Por un lado, las asociaciones vecinales de los barrios El Cinto, San Miguel, Cunchillos, Tórtoles, La Inmaculada y la Almehora están distribuyendo convenientemente las garrafas entre los habitantes de Tarazona. El otro punto de reparto está en el recinto ferial, donde una veintena de voluntarios empezó ayer con esta entrega de agua embotellada.

Por otro lado, el ayuntamiento ha suministrado a primera hora de este miércoles agua embotellada a los colegios de la zona (Joaquín Costa, Moncayo, Nuestra Señora del Pilar y Sagrada Familia) y a la escuela infantil municipal al ser los que cuentan en la actualidad con comedor escolar. En total, se entregaron 120 litros de agua, a los que se suman las 25 garrafas de 5 litros del viernes y las 50 del miércoles.