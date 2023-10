Si nos preguntan por los escenarios más importantes de las Fiestas del Pilar, automáticamente pensamos en el Espacio Zity, en el Ferial de Valdespartera. No solo es el recinto más amplio de las fiestas, sino que se ha consolidado como uno de los festivales del momento que, año tras año, trae a Zaragoza una programación musical de primer nivel.

Espacio Zity 2023 vuelve a ser uno de los protagonistas del programa de las Fiestas del Pilar. Y no solo es así por su valiosa y heterogénea oferta musical, sino también por el constante empeño en adaptarse, innovar y mejorar respetando el entorno; una labor presente en todo lo que rodea a la organización de este multitudinario festival.

Carpas transparentes y de vanguardia

El famoso recinto situado en el barrio zaragozano de Valdespartera abrirá sus puertas del viernes 6 al sábado 14 de octubre. Dispone de las instalaciones e infraestructuras más potentes de toda Europa.

Sus pioneras carpas transparentes también son las mejores que hay ahora mismo en el continente europeo, y componen una arquitectura moderna y de vanguardia.

Un cartel musical inmejorable

Este 2023, Espacio Zity ha vuelto a superarse y acogerá a los mejores artistas, grupos y dj’s de la actualidad. Buena muestra de ello es el éxito de venta de los conciertos de este año. Quevedo y Melendi, dos de las estrellas de estas fiestas del Pilar, agotaron sus entradas en apenas varias horas. Ahora Lola Índigo se suma a la lista de las agotadas.

Pero no te desanimes, todavía quedan las últimas para I Love Reggaeton y aún estás a tiempo de adquirir tu entrada para la Global Music y los conciertos de Taburete, Pablo López, Maka y Vetusta Morla, que harán vibrar a Espacio Zity. Aún así, no te lo pienses mucho porque siguen ‘volando’ y no es para menos.

La fiesta sigue en Espacio Zity después de los conciertos

Además de la carpa de grandes conciertos Espacio Zity cuenta también con otras carpas con mucha más música de todos los gustos y estilos. Una de ellas es la carpa dedicada específicamente a artistas aragoneses y tributos, y otra de las más concurridas es la carpa Remember.

La carpa de aragoneses y tributos se llenará con el talento y la variedad musical que tenemos en nuestra tierra con el grupo Modelo, un concierto tributo, la actuación de La Banda del Canal, el cantante Álex Hyde, la artista de rock Viki & The Wild, el famoso dj de Coliseum David F., el rapero Nico B., la cantante de trap Rada Mancy y el grupo indie-pop Orión.

La carpa Remember será el escenario de los mejores dj’s y orquestas del panorama actual. Nueva Alaska, Venus y Titanes Show son las orquestas que animarán estas fiestas del Pilar desde Espacio Zity.

Además, la carpa Remember acogerá en la noche del viernes 13 a la banda tributo ejeana El Silencio de los Héroes, que rinde homenaje al afamado grupo Héroes del Silencio. Para acabar por todo lo alto, en la misma carpa, Tako cerrará su gira con un gran concierto la noche del sábado 14.

Tanto la carpa de aragoneses y tributos como la carpa Remember abrirán sus puertas una vez terminados los conciertos; todos los días del 6 al 14 de octubre a partir de medianoche, excepto el domingo 8 que las actuaciones comenzarán a las 23.00 horas.

Zity Comedy, planes de día con humor y risas aseguradas

Espacio Zity, siguiendo su intención de diversificar la propuesta del festival y atraer a un público cada vez más amplio y variado, llega este año con una importante novedad. El recinto ha incluido los planes de día en su oferta. Lo ha hecho a través del Zity Comedy, un nuevo espacio destinado al humor en el que pasar un rato agradable durante las fiestas del Pilar.

Zity Comedy se estrena en Zaragoza de la mano de algunos de los humoristas más importantes del panorama nacional, que ofrecerán sus respectivos shows a la hora del vermú en los fines de semana de las fiestas. Su estreno será el sábado 7 de octubre con el dúo cómico formado por Faemino y Cansado.

La innovadora propuesta cómica de Espacio Zity está teniendo una gran acogida en la capital aragonesa, pues ya están agotadas las entradas para el primer día. No obstante, todavía pueden sacarte tus mejores carcajadas los famosos humoristas Ignatius Farray, David Suárez, Bianka Kovacs, Inés Hernand, Juan Ibáñez, Fontecha y Grison.

Además, la tarde del domingo 8 de octubre, hay preparada una cita muy especial en Espacio Zity. Cantajuego presenta ‘El show de Coco y Pepe’, un espectáculo del que disfrutar en familia. Esta nueva propuesta que trae el festival a Zaragoza por las fiestas del Pilar divertirá a pequeños y mayores.

Espacio Zity se compromete con la sostenibilidad

A todo esto se suman los importantes pasos que ha dado Espacio Zity en el ámbito de la sostenibilidad. Algo que ha sido posible gracias a la alianza con Endesa, empresa líder del sector eléctrico español. La compañía se ha sumado como patrocinador sostenible de Espacio Zity en su labor por desarrollar una sostenibilidad ecológica, centrándose ahora en la reducción de su impacto medio ambiental en la capital aragonesa.

Esta colaboración les ha permitido trabajar conjuntamente buscando alcanzar una compensación de las emisiones; implantar medidas de concienciación y reciclaje dentro del recinto mediante la utilización de vasos reutilizables; y perseguir el máximo acondicionamiento por medio de transformadores eléctricos para lograr un suministro energético 100% renovable. En este sentido, Espacio Zity ha conseguido que su consumo eléctrico proceda en un 68% de Endesa y en solo un 32% de generadores.

Todo esto para reducir la contaminación del entorno del festival, que el año pasado batió récord con un total de 190.000 asistentes. Para este 2023 ya se ha superado en un 40% la cantidad de entradas vendidas, gracias a un cartel de gran proyección con artistas de primera, un espectáculo infantil y un nuevo espacio para el humor, que posicionan a Espacio Zity como un festival de referencia, y que ahora ha mejorado y avanzado para ser, además, un recinto sostenible que cuida de Zaragoza.

700 trabajadores garantizan el mejor servicio

Y para que todo vaya rodado y salga a la perfección, Espacio Zity cuenta cada día con un total de 700 trabajadores, lo que garantiza su buen servicio y, además, contribuye a la creación de puestos de trabajo, sobre todo entre la población joven zaragozana.