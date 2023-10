El «grave problema» de la falta de profesionales sanitarios en Aragón no es nuevo ni tampoco una cuestión heredada como tal del anterior Gobierno de Aragón porque la situación es un problema endémico en todo el país. Lo que sí tiene en su mano el nuevo Ejecutivo autonómico es el hecho de disponer de más recursos y de fórmulas para atraer a estos trabajadores, sobre todo a centros de salud del medio rural.

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, anunció durante su intervención en el pleno que el departamento ya baraja la oferta de contratos de hasta tres años para aquellos profesionales sanitarios que accedan a plazas complejas. «Vamos a crear un nuevo modelo de provisión de plazas de difícil cobertura, que incluya estos contratos», dijo.

«También crearemos un nuevo plan de organización de recursos humanos y un plan de Primaria que nos de fidelización y nos garantice el relevo generacional», explicó el consejero, quien matizó que se contratarán «los médicos que se precisen para la mejora de la sanidad pública», dijo.

De todos modos y ante las explicaciones que le había pedido el socialista Iván Carpi, Bancalero le contestó que «parece que solo le preocupan los médicos» y, en este sentido, anunció la contratación «en breve» de 100 enfermeras de Familia y Comunitaria con plaza fija en la comunidad.

Por otro lado, la diputada de Aragón-Teruel Existe, María Pilar Buj, quiso saber si la iniciativa legislativa registrada por su partido respecto al transporte sanitario urgente se iba a tramitar «con celeridad» en las Cortes. «El problema que se viene arrastrando requiere de soluciones globales, ya no valen los parches», dijo Buj.

Al respecto, Bancalero contestó que la situación es «heredada» y volvió a mostrar su compromiso de «mejorar» el servicio y ampliar los horarios de cobertura en los cien primeros días de Gobierno. Respecto a la internalización de este transporte urgente, una petición que figura en la iniciativa de Aragón-Teruel Existe, Bancalero señaló que «no es posible jurídicamente».

Por otro lado, el consejero ha señalado que han pedido «celeridad» en las licitaciones pendientes de las obras de los hospitales de Teruel y Alcañiz, que no abrirán hasta 2025. «Alcañiz, siendo optimistas, podría abrir a principios de 2025», matizó.

El consejero señaló que, en ambos centros, no se han licitado ni los equipamientos ni los viales de acceso, una cuestión «heredada» del Gobierno anterior. «No podemos abrir un hospital si no tenemos camas. Vamos a acelerar para que, de forma paralela, se avance en ambas licitaciones en los dos hospitales», dijo.