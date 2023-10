Una avería en la línea ferroviaria de alta velocidad en las inmediaciones de Guadalajara ha obligado a cortar la circulación Madrid-Barcelona. La incidencia se ha producido sobre las 15.30 horas a la altura de Brihuega y Las Inviernas, próximas a la estación Guadalajara-Yebes, tras producirse un "problema en el sistema de electrificación", según apuntan desde Adif, aunque, según ha podido saber este diario, no se descarta ninguna de las hipótesis sobre el posible origen, incluido que haya sido uno de los trenes los que haya dañado la catenaria.

El corte afecta a todas las operadoras (AVE, Iryo y Ouigo) e interrumpe desde entonces ambos sentidos de la circulación al quedarse sin tensión ese punto afectado y, por tanto, ningún convoy poder atravesarlo. La importancia de la avería es tal que hasta mañana viernes no está previsto que se pueda retomar el servicio ferroviario entre Madrid y Zaragoza.

En el momento de producirse la avería se encontraban en camino un AVE en sentido Madrid-Barcelona, que ha quedado detenido en Las Inviernas y minutos después ha sido retrocedido hasta la estación de Guadalajara. También había un segundo convoy, un Iryo, que ha sido detenido en un apartadero en Brihuega y que permanecerá ahí hasta que se solucione la incidencia.

Uno de los afectados en el interior de ese tren han explicado a este diario que a los 10 minutos de encontrarse varados han recibido un sms en sus móviles informándoles de lo ocurrido, así como por la megafonía del tren. En estos momentos acumulan más de una hora detenidos.

Se encuentra interrumpida la circulación entre Brihuega y Las Inviernas por una incidencia en la explotación ferroviaria que afecta al sistema de electrificación. Se ven afectados los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. — INFOAdif (@InfoAdif) 19 de octubre de 2023

En el caso de Renfe, sus trenes no están saliendo de sus estaciones de origen a la espera de la evolución de los trabajos de reparación y permiten el cambio o anulación de los billetes sin coste. Desde Adif señalan que están trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible" y que han dado la orden de paralizar toda la circulación para no afectar a más trenes. Hasta las 18 horas ya hay más de 10 trenes perjudicados, pero no se descarta que el número definitivo al final del día sea muy superior.

Hace una semana, la línea Madrid-Valencia de alta velocidad tuvo otra incidencia a la altura de Cuenca que paralizó la circulación de los trenes durante 24 horas, afectando a miles de personas en pleno puente del Pilar. En principio, el único punto en común entre ambas averías es que las dos se han producido por una caída de la tensión eléctrica.