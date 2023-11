El Ayuntamiento de Huesca ha emitido un comunicado en el que se pronuncia sobre el cierre de El Alcoraz. En él reconoce que el estadio de la Sociedad Deportiva Huesca "no cuenta con licencia de actividad (formalmente denominada licencia ambiental)", así como que "la documentación (...) no está completa".

También da la razón a la información adelantada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: "El pasado 17 de mayo, el entonces alcalde ordenó el cese de la actividad en el estadio por carecer de la citada licencia, aunque esta medida no llegó a hacerse efectiva".

El nuevo equipo de gobierno se lo comunicó al club "para su inmediara subsanación y en ese proceso se está actualmente trabajando".

Por último, cierra la puerta de momento a clausurar el estadio, pero no en el futuro. "Hay que señalar que el decreto firmado esta mañana indica que no se admite un recurso extraordinario presentado por el club contra ese decreto de cese de actividad del 17 de mayo. Pero no presupone el inmediato cierre del estadio".

Puedes consultar el comunicado íntegro del Ayuntamiento de Huesca pinchando en este enlace.