El diputado del PSOE por Teruel Herminio Sancho ha sido objeto de una agresión este jueves antes de la sesión del Congreso en la que Pedro Sánchez ha sido reelegido presidente del Gobierno. El político aragonés desayunaba junto a otros miembros del grupo socialista en un bar en las inmediaciones de la cámara Baja cuando un grupo de manifestantes ha comenzado a increparles. En un momento, Sancho ha recibido el impacto de un huevo en la cabeza. Parte del fuerte operativo policial (unos 1.600 agentes están desplegados) que rodea el Congreso durante la investidura ha tenido que escoltar hasta el interior de la cámara a los diputados socialistas.

En septiembre, el turolense Herminio Sancho se convirtió de forma inopinada en protagonista del debate (fallido) de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ya que se equivocó en el momento de votar. Este jueves ha acaparado por unos instantes de nuevo la atención en el hemiciclo cuando ha sido ovacionado cuando el portavoz del PSOE, Patxi López, ha aludido a las distintas agresiones y actos violentos de los últimos días.

Crispación

El clima de crispación que se respira desde las semanas previas a la investidura en las calles españolas a tenor de la ley de amnistía, condición 'sine qua non' para el apoyo de Junts Per Catalunya a la reelección de Sánchez, adquiere un nuevo cariz ahora que el asunto político se resuelve. Anoche, los antidisturbios de la Policía Nacional disolvieron una protesta no autorizada con cerca de 2.000 personas en la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid. La Policía tuvo que cargar contra los manifestantes en la decimotercera noche de escrache a la sede del PSOE. Hubo 15 detenidos y 9 heridos.

🔵 Mi absoluta condena a cualquier ataque o agresión a representantes políticos como la que han sufrido esta mañana diputados del PSOE.



➡️ Lo condeno desde la coherencia de deplorar estas actitudes siempre, cuando las ha sufrido mi partido y cuando las sufre otra formación.… — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) November 16, 2023

Condena en las Cortes de Aragón

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han condenado el ataque con huevos contra Herminio Sancho.

Los diputados han tenido conocimiento de esta agresión a través del parlamentario del PSOE, Darío Villagrasa, en el transcurso de la comparecencia en el pleno de las Cortes de Aragón del consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco (Vox).

Un debate en el que antes de conocer los hechos, Nolasco no ha desaprovechado para cuestionar la investidura de Pedro Sánchez y denunciar la, a su juicio, desigualdad que genera entre las distintas comunidades autónomas, pero que no ha dudado después en condenar "cualquier acto violento" como que el ha sufrido Sancho y que han condenado también los grupos que han intervenido después, entre ellos el PP.

"Son cuestiones habladas hace mucho tiempo. Nosotros hemos sufrido violencia en manifestaciones con pedradas, estamos acostumbrados a este tipo de violencia", ha lamentado el consejero de la extrema derecha para amparar su rechazo a estas agresiones al que también se ha sumado la portavoz de su grupo parlamentario, Carmen Rouco, quien además ha condenado el atentado sufrido por el fundador de Vox, Alejo Vidal-Cuadras.

Las muestras de apoyo a Sancho y de condena por los últimos episodios de violencia que han salpicado la política española en los últimos días se han sucedido a lo largo de la mañana. Sirva como ejemplo la reacción en la red social X de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Asamblea de Madrid, la misma que el miércoles llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez desde la tribuna de invitados del Congreso.