Los presupuestos siguen siendo objetivo de escudriñamiento por parte de todos los grupos parlamentarios, especialmente por aquellos que no están en el Gobierno. La compra de un nuevo vehículo, con un gasto de 60.000 euros, para la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia ha avivado el debate entre el consejero, Alejandro Nolasco, y varios miembros de la oposición. Su departamento defiende que es «un error de transcripción».

La discusión arrancó la pasada semana, en la comisión de Hacienda sobre sus presupuestos, cuando el diputado de Podemos, Andoni Corrales, criticó el gasto en un coche «que cuesta más que el comprado el año pasado y que hoy utiliza el señor Azcón». Corrales recordó que Vox «puso el grito en el cielo» por la compra del coche, que costó más de 52.000 euros.

El vicepresidente Nolasco detalló que su departamento «ha absorbido» los vehículos que utilizaba la consejería de Ciencia y Universidad la pasada legislatura. Precisamente dicha cartera correspondía a la podemista Maru Díaz. «Se me partía el alma cuando uno de los conductores decía que no podía subir las cuestas a más de 50 kilómetros por hora por no gastarse mil euros en reparar el turbo», detalló Nolasco, que aseguró que se había cambiado el vehículo, con 300.000 kilómetros realizados.

Sin embargo, las declaraciones del propio Nolasco y el rifirrafe con el socialista Ignacio Urquizu en las redes sociales vuelven a encender el tema de debate.

Urquizu recordó que el líder de Vox llegaba al Parlamento autonómico para «no ser el coche escoba del PP». El socialista anunciaba que una de las primeras cosas efectuadas ha sido «poner una partida para comprarse un coche de 60.000 euros». En el pleno a la totalidad de los presupuestos también se hizo referencia a este gasto desde la bancada socialista.

Nolasco respondió en la misma red social al del PSOE describiendo el vehículo como «un 4x4 para el departamento de Despoblación que sirva para atender las zonas rurales de difícil acceso». El vicepresidente primero aprovechó para lanzarle una pulla a Urquizu: «Despoblación, algo que no sabéis ni lo que es. Si quieres un día te lo prestamos para que trabajes por los pueblos de Teruel».

Según la consejería de Despoblación, la cifra de 60.000 euros que figura en los presupuestos es «un error de transcripción». El modelo que se usará será «un renting de 10.000 euros para la adquisición de un vehículo para visitar asentamientos». La flota de coches del área de Nolasco seguirá siendo de dos vehículos, uno dedicado más al consejero y el otro para los viajes de los directores generales.