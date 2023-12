Se habló de hito. Se habló de revolución sanitaria. Y se habló de presente. Sin embargo, todas las expectativas que se generaron el pasado mes de marzo en Aragón con la llegada del primer robot Da Vinci a la sanidad pública han quedado en un plano futuro porque los otros dos equipos que iban a llegar este año no lo van a hacer. Queda menos de un mes para que termine 2023 y ni el hospital Clínico ni el Royo Villanova, tal y como se anunció, contarán con esta cirugía robótica. Y, en 2024, ya veremos.

Solo funciona en estos momentos (y muy bien, todo sea dicho) el Da Vinci del Miguel Servet, un robot con brazos extensibles y manejado por una consola que copó portadas y minutos en los medios de comunicación por la revolución que suponía para el sistema sanitario su llegada. El caso es que, más allá de aquellos avances de marzo y abril, el anterior Ejecutivo del PSOE no llegó ni siquiera a iniciar la compra de los robots del Clínico y del Royo.

Sí tramitaron, según ha podido saber EL PERIÓDICO, un expediente de arrendamiento con opción de compra de dos equipos para ambos hospitales dotado con 6,2 millones de euros para el periodo 2023-2027. Sin embargo, el documento necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno, pero no llegó a recibirse el visto bueno porque el importe superaba los límites de un Gobierno de Aragón que ya estaba en funciones por las elecciones.

A partir de ese momento, la adquisición de los otros dos robots Da Vinci prometidos se empezó a diluir y se quedó en el limbo con el cambio de Ejecutivo. La ampliación de esta cirugía puntera en la comunidad se encuentra en situación de espera, aunque por el momento ya se han iniciado los trámites administrativos para retomar el tema.

De este modo, el proyecto de presupuestos de 2024 incluye «crédito suficiente», según señalan a este diario fuentes del Departamento de Sanidad, para la tramitación de un nuevo expediente plurianual de arrendamiento financiero con opción de compra para la adquisición de dos equipos de cirugía robótica. La anualidad para 2024 es de 677.600 euros.

La partida económica para el próximo año, por tanto, se insiste en que es viable para la fórmula del renting que se plantea para disponer de estos Da Vinci. El renting es el planteamiento más habitual cuando se habla de tecnología sanitaria porque permite la renovación de los equipos cuando quedan obsoletos.

Dado que la anualidad es una cifra muy elevada, esto implica que los procesos administrativos sean lentos. Esto hace que no haya una fecha concreta para la llegada al Clínico y al Royo Villanova de los dos robots. Desde la consejería insisten en que «será sí o sí» en 2024, pero sin aventurarse a concretar en qué periodo del próximo año. En todo caso, esto implica que de antemano se tenga que formar al personal en su manejo para que, una vez que estén disponibles los equipos, puedan ya operar con ellos. Por el momento, esta formación no se ha iniciado.

Una comisión de expertos

Por otro lado y de forma paralela a la puesta en marcha de aquel primer Da Vinci en marzo, se anunció la creación del CIRA (programa de Cirugía Robótica en Aragón), asesorado por una comisión de expertos en la que se encuentran los jefes de servicio de las principales especialidades que hacen (y harán) uso del robot en los tres hospitales. Dado que los aparatos no han llegado, la puesta en marcha de este equipo ha sido descafeinada y, de hecho, no han celebrado una reunión conjunta al no existir personal designado.

Mientras Sanidad quiere volver a retomar el trazo para ampliar la prometida cirugía robótica en Aragón, en el hospital Miguel Servet siguen por su camino con el manejo del robot. Ya superan las 80 operaciones y su previsión es terminar el año alcanzando las cien cirugías.

Hace tan solo unos días, el centro realizó la primera intervención con el Da Vinci en la especialidad de Ginecología para una histerectomía radical (extirpación del útero, trompas y ovarios). De este modo, esta tecnología ya se está utilizando para Urología, Cirugía General y Ginecología. La cirugía robótica es actualmente la plataforma más avanzada que existe en el mercado de cirugía laparoscópica de alta precisión.