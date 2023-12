La paciencia de las familias aragonesas que reclaman mejores condiciones en los comedores de los colegios de la comunidad comienza a agotarse. Muestra de ello fue la protesta que protagonizaron en más de 25 colegios simultáneamente el pasado jueves. Pero lo cierto es que la situación sigue enquistada y desde la plataforma Come Pública (Comedores Escolares Públicos de Calidad) advierten de que la semana que viene es «clave» porque se van a aprobar los presupuestos autonómicos, por lo que los padres de los alumnos apelan a la «responsabilidad y a la coherencia» de los políticos para que escuchen sus reivindicaciones.

«Los partidos políticos nos transmiten su voluntad, pero luego no vemos que realizan las acciones necesarias para llevarlo a cabo», afirma Genaro Delgado, el portavoz de Come Pública. A la espera de conocerse si las enmiendas que se presentaran en los próximos días son aprobadas, las familias reconocen que en el borrador de los presupuestos sí que se puede apreciar un «pequeño» aumento para los comedores aragoneses, pero que en ningún caso existe una partida para la construcción de cocinas propias en los centros, una de las mayores reivindicaciones de la asociación.

«En la campaña electoral todos los partidos llevaban en sus programas esta iniciativa. Hemos dado al nuevo Gobierno los 100 días de rigor, pero ahora no vemos esa voluntad de cumplir con su promesa. Esperamos ver cómo pasamos de las palabras a la acción», subrayan desde la plataforma Come Pública.

La comparación

A pocos días del final de año, el compromiso y el acuerdo que firmaron todos los partidos en lo que se llamó el pacto del María Moliner, en el que constaban las bases sobre las mejoras necesarias para que los comedores escolares aragoneses, no se ha cumplido. Desde la asociación lamentan la diferencia de trato y, sobre todo, de medios entre unos conflictos y otros. «Con la mitad del dinero que va a poner el Gobierno de Aragón para construir la nueva Romareda se construirían todas las cocinas que hacen falta en los colegios de Aragón», reflexiona Delgado. «Antes que ir al fútbol, primero es que nuestros hijos coman caliente», ironiza.

Una de las mayores quejas de las familias es la línea fría que tienen los caterings de los colegios. «Queremos unos comedores más saludables, que se usen productos de productores de proximidad o que se garantice la transferencia generacional de la cultura gastronómica de la mesa compartida en Aragón. Necesitamos un nuevo modelo de gestión de licitación», subrayan desde la plataforma.

Según ha podido saber este diario, las enmiendas relacionadas con los comedores escolares, las ayudas a las cocinas en los centros educativos y los productos de proximidad han generado bastante consenso entre todos los partidos del parlamento aragonés y todo apunta a que se escucharán algunas de las reclamaciones de las familias de los escolares.