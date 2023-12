El equipo de Gobierno de Magallón, con el alcalde Esteban Lagota (Aire Nuevo Magallón) a la cabeza, ha denunciado a la Fiscalía provincial al anterior alcalde, el histórico del PSOE Víctor Manuel Chueca, tras haber hallado imágenes y vídeos con contenido sexual implícito, además de imágenes presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo, según el escrito presentado a Fiscalía, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Según aparece en la denuncia, tras el cambio de gobierno, se solicitó al exprimer edil que devolviera al consistorio un equipo informático y los terminales móviles para su reutilización, hecho que hizo a los cuatro días. Dos de esos equipos informáticos y tres terminales móviles estaban "dañados y bloqueados", por lo que se le requirió los códigos de desbloqueo, sin haberlos facilitado hasta la fecha.

Ante esta situación, se actualizó el equipo informático, apareciendo en el disco duro del ordenador propiedad del consistorio, devuelto por el anterior alcalde y de uso exclusivo del mismo, imágenes y vídeos con contenido sexual implícito, además de imágenes de fotos presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo.

Por eso, el 7 de agosto de este mismo año, se llamó a la Guardia Civil porque además, en el ayuntamiento se había encontrado al final de un armario falso para tapar tuberías un preservativo usado, un blíster vacío y otro con una pastilla de un medicamento (Cialis, indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres adultos) y un CD con "rayas blancas (como de polvo)", que la Guardia civil se llevó "sin dejar constancia escrita". Esto provocó que después no hubiera registro de esa salida ni el sargento viera necesario emitir el informe.

Además, en la denuncia interpuesta por el actual alcalde, se adjuntan facturas del número de teléfono de uso personal y facturado al consistorio, en el que aparece un gasto periódico y continuo hasta, al menos, el 1 de enero de 2022, con un gasto medio de entre 75 y 400 euros mensuales por acceso a Servicios Emoción, suscripción a Pocoyó House y Caillou y amigos, en diversos horarios, incluida la madrugada.

Las cuentas del ayuntamiento

Se incluye también que en el último pleno del consistorio, del 29 de septiembre, que el exprimer edil socialista, alcalde durante 20 años, había reconocido que las cuentas para solicitar una subvención para la residencia de ancianos "estaban un poquito hinchadas, preparado por parte de la Secretaria Interventora", lo que ha provocado que en la última semana de noviembre se notificara que era necesario devolver el importe de 35.699,45 más 2.405,81 de intereses de demora, "al no cuadrar las cuentas remitidas por el mismo", dice la denuncia, en la que se reconoce que aún se está pendiente de la devolución de otras subvenciones.

Desde la Alcaldía se pone también en conocimiento que consta el cobro de recibos a los vecinos sin ordenanza (guardería, espacio infantil, etc), así como ordenanzas aprobadas para el cobro de tasas que no se han girado y elaboración de cheques al portador "como pago habitual a determinados proveedores". Un contrato firmado con la Sociedad de Cazadores para el periodo 2016-2023 realizando el cobro de la tasa por el uso del coto municipal por el 30% y no por el 100% como exige la ley; así como "falta de documentación" de un convenio firmado con Forestalia.

También aportan los denunciantes dos audios de presuntas conversaciones privadas, difundidas de forma pública vía WhatsApp, siendo una de ellas "con intención difamatoria al actual alcalde y Secretaria-Interventora" donde se citan datos protegidos por la norma de protección de datos.

El PSOE le suspende de militancia

La reacción en el Partido Socialista en Aragón no se ha hecho esperar. Este sábado, tras la publicación de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, desde fuentes oficiales de la formación han anunciado que se "ha iniciado cautelarmente la suspensión de militancia" de un histórico del partido como es Victor Manuel Chueca, que "queda fuera de los todos los órganos de representación" que tenía.

No en vano, el exalcalde de Magallón acumula una dilatada trayectoria en el PSOE aragonés y no solo ha ostentado el cargo de primer edil durante dos décadas al frente de este consistorio zaragozano. En la pasada legislatura, en las fechas a las que se circunscriben los hechos relatados en esta denuncia en Fiscalía, el entonces alcalde de Magallón también era diputado delegado de Gestión y Atención Tributaria de la DPZ.

En la actualidad, Chueca está al frente de la Secretaría de Agrupaciones y Grupos Políticos dentro de la Ejecutiva del PSOE en la provincia de Zaragoza que dirige el propio Sánchez Quero, su secretario general, función de la que quedará suspendido cautelarmente mientras se esclarezcan los hechos cuando se apruebe el expediente iniciado por el partido. Sobre su futuro en la institución se desconoce el alcance que tendrán las medidas disciplinarias que se adopten.

Pero su dilatada trayectoria política ha estado salpicada en los últimos años por numerosos escándalos que giraban en torno a su figura. Por ejemplo que dimitieran siete concejales de su partido en el consistorio de Magallón cuando gobernaba con nueve ediles. O, a raíz de la entrada del nuevo equipo de gobierno, que se descubriera que había 104.759 euros en facturas impagadas y los 30.000 por una subvención a devolver que ahora se han incluido en el escrito de Fiscalía.