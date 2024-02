Los Ministerios de Política Territorial y del Interior han ordenado blindar todas los centros de todas las ciudades españolas para impedir el acceso de las columnas de tractores que desde este martes cercenan la circulación habitual en las principales autovías y carreteras con unas protestas no comunicadas en tiempo y forma y que ayer sitiaron Zaragoza, Huesca y Teruel. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desplegadas "al cien por cien" para, además, asegurar los accesos a las principales infraestructuras logísticas para hidrocarburos o alimentos, como Mercazaragoza y los polígonos industriales diseminados por la comunidad, según ha asegurado el delegado de Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

No habrá pues tractores por las principales arterias urbanas aragonesas este miércoles, la segunda jornada de protestas no comunicadas y "espontáneas" de esta revuelta agraria que viven varias comunidades autónomas esta semana antes de las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias. Para ello, Beltrán ha insistido en que se ha desplegado "el cien por cien de los efectivos disponibles" de la Guardia Civil en la comunidad autónoma, además de la Policía Nacional en las tres capitales y mecanismos de coordinación con los cuerpos de policías locales.

"Por la vía del diálogo se está comunicando a los tractoristas que no pueden entrar en el centro de las ciudades", ha explicado el delegado, justo después de afirmar que el "ejercicio del derecho de concentración debe estar garantizado, pero no reñido con que el manifestante cumpla con las normas de circulación en carretera u otro precepto". Por el momento, la Delegación del Gobierno en Aragón no ha notificado la cifra de sanciones que se impusieron ayer, aunque Fernando Beltrán sí ha confirmado que se interpusieron denuncias de carácter vial.

Críticas a la DGA por prometer ayudas directas que no se han materializado

Fernando Beltrán ha instado este miércoles al Gobierno de Aragón y a su consejero de Agricultura, Ángel Samper, a que además de apoyar las movilizaciones que han emprendido los agricultores y "salir a saludarles", tengan mayor corresponsabilidad con el sector.

"Hay que escuchar, atender a los agricultores y poner medios", ha dicho Beltrán en referencia al gesto del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ayer se acercó a dar la mano a los tractoristas que ocuparon autovías y algunas de las principales calles de Zaragoza y Huesca. Sin embargo, le ha recordado que "tendría que ir acompañado de algún tipo de política y ayudas que no se está produciendo".

Así lo ha manifestado a los medios tras firmar con el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodriguez, el convenio para modernizar los regadíos del sector V de Bardenas, preguntado por las concentraciones y movilizaciones espontáneas que han organizado los agricultores por distintos puntos de Aragón.