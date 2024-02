El próximo día 19 de febrero se resolverá el proceso selectivo de la categoría de enfermera, está previsto que 1245 enfermeras se incorporen a su plaza como personal fijo. Algunas de estas enfermeras, además tienen titulación de especialistas, matrona, salud mental o familiar y comunitaria, y en estos momentos, están ocupando una interinidad de su especialidad. Hasta ahora se les permitía, siguiendo la normativa del Salud, dejar en excedencia la plaza que tomarían el día 19, y continuar en el puesto temporal, que es de su especialidad. “De hecho, muchas de ellas han manifestado su interés por quedarse en esos puestos temporales ya que corresponden a su titulación de especialidad, algunas no han acudido ni a los actos de elección de plazas en los hospitales. Cuando tomaron esa decisión, la normativa del Salud lo permitía y no se les planteo ningún problema. No es justo que a mitad de partida se cambien las reglas de juego”.

