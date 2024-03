¿Qué ofrece Sanidad para retener a los profesionales en Aragón?

El Gobierno de Aragón se ha propuesto que los Médicos Internos Residentes (MIR) que se forman en la comunidad se queden en el territorio una vez terminen su formación especializada. Para ello ya esta semana les presentó a los sindicatos representados en la Mesa Sectorial, el Colegio de Médicos y a algunos residentes sus propuestas, aunque parece que sin mucho éxito, ya que, de momento, no ha obtenido el visto bueno por parte de las organizaciones. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, considera estas medidas «prioritarias», ya que el nuevo decreto «ha de salir adelante a la mayor brevedad» para así lograr que los profesionales se queden en Aragón y se cubran las plazas de difícil cobertura.

¿Qué se pretende con la nueva orden?

La inmensa mayoría de los facultativos residentes en Aragón están terminando su formación especializada por el sistema de residencia y en centros de financiación pública. Después del «gran esfuerzo personal de cada facultativo residente y del esfuerzo económico de la sociedad aragonesa en su formación», según señala el borrador de la norma, se considera «preocupante» el creciente número de especialistas que salen a trabajar a otras comunidades buscando mejores condiciones laborales, salarios más altos y mayor estabilidad .

¿A quién van dirigidas estas propuestas?

A aquellos médicos internos que estén próximos a finalizar su formación sanitaria (cuatro meses antes) o a aquellos que ya la hayan finalizado en centros e instituciones sanitarias públicas. Este año es especial porque los que comenzaron su formación durante la pandemia no lo hicieron en mayo, como es habitual, sino en septiembre, por lo que no acabarán hasta septiembre de este año. Esto provocará problemas sobre todo este verano para las sustituciones o cobertura en centros de salud. De los que no han terminado la especialidad, se determinarán las necesidades asistenciales y se elaborará una lista de puestos de trabajo para el sector en el que esté ubicada la unidad docente a la que pertenece el residente, para que pueda desempeñar su trabajo en esos puestos, bajo la supervisión de un tutor. Para los residentes con la formación concluida, se ofertarán nombramientos con una duración de hasta tres años, una vez constatada la existencia de puestos vacantes. Para eso, deberán constar como inscritos en las bolsas de empleo temporal del Servicio Aragonés de Salud, a las que podrán incorporarse tres meses antes de la finalización de su formación.

¿Qué se les va a ofrecer a los profesionales?

Contratos atractivos, estabilidad y buenas condiciones laborales y retributivas para conseguir que la mayoría de los profesionales sigan prestando sus servicios dentro del Servicio Aragonés de Salud.

¿Qué medidas concretas se incluyen?

La primera, contratos de una duración de tres años, el máximo permitido por ley. Pero también, la flexibilización de horarios y jornadas, medidas de carácter retributivo y también social. En cuanto a la primera, los residentes y facultativos podrán concentrar la prestación de sus servicios en jornadas intensivas o flexibilizar sus horarios con el objetivo de disminuir los inconvenientes causados por los desplazamientos, favoreciendo la conciliación. En cuanto a retribuciones, a los residentes que estén a punto de finalizar su formación cuatro meses antes de concluir esta, la asignación de tareas propias de especialista se les abonará según las funciones que realicen. Para os que ya hayan finalizado su periodo de formación, se establece una retribución como «plus de fidelización». Además, se establece la posibilidad de efectuar actividad extraordinaria tanto en el centro de salud u hospital de destino como en los centros hospitalarios de referencia, con las retribuciones correspondientes. Y se permitirá a aquellos destinados en uno de difícil cobertura que realicen estancias periódicas en un hospital en Zaragoza. En cuanto a las medidas de carácter social, en el caso de que dos de los aspirantes sean unidad familiar o pareja estable, el Salud procurará la realización de una propuesta de contratación combinada en uno o varios centros próximos. Además, promoverá la asistencia en la búsqueda de vivienda para facilitar el establecimiento de los profesionales y de las unidades familiares, así como la asistencia al acceso escolar para hijos de estos.

¿Habrá penalización si no se cumple?

Sí. Los residentes que hayan finalizado su periodo de formación y que no completen el tiempo para el que han sido nombrados, serán penalizados . Además, podrán establecerse fórmulas de reintegro del importe abonado en concepto de fidelización.

¿Cuáles son los centros de difícil cobertura?

En el ámbito de la Atención Hospitalaria se consideran todos los centros ubicados fuera de la ciudad de Zaragoza, mientras que en el ámbito de la Atención Primaria, los puestos de profesionales ubicados en los centros incluidos en el anexo de la orden aprobada en marzo del 2023. Ahí están incluidos los siguientes: del sector de Alcañiz (Alcorisa, Andorra, Calaceite, Cantavieja, Caspe, Maella, Mas de las Matas y Valderrobres), del de Barbastro (Aínsa, Albalate de Cinca, Benabarre, Castejón de Sos, Fraga, Graus, Lafortunada, Mequinenza, Tamarite de Litera y Binéfar), del de Calatayud (Ariza, Illueca y Villarroya de la Sierra), del de Huesca (Berdún, Biescas, Valle de Tena, Broto, Hecho y Sariñena), del de Teruel (Albarracín, Alfambra, Aliaga, Cedrillas, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Utrillas, Sarrión y Villel), del de Zaragoza I (Bujaraloz y Luna), del de Zaragoza III (Herrera de los Navarros, La Almunia de Doña Godina, Sádaba, Sos del Rey Católico, Tarazona y Ejea de los Caballeros). En el borrador se afirma que se podrá determinar en cada caso en qué puestos y centros se produce la difícil cobertura. Para eso se tendrá en cuenta criterios como el agotamiento de las bolsas temporales, la disponibilidad de profesionales en el mercado laboral o cualquier otra circunstancia que refleje de una forma objetiva los impedimentos que existen para la cobertura efectiva de los puestos.

¿Cómo se accederá a las plazas?

Los residentes que están a punto de finalizar su periodo de formación y los que hayan concluido su periodo de residencia (estos últimos deberán constar como inscritos en la bolsa de empleo temporal del Servicio Aragonés de Salud) podrán seleccionar todos o alguno de estos puestos, iniciándose el proceso de elección por el aspirante que haya alcanzado la calificación más alta, considerando que si anteriormente ha prestado sus servicios en un puesto obtenido antes de acabar la residencia y permanecido todo el contrato, se le otorgará 1 punto adicional. Si existe empate, la cuestión se dirimirá atendiendo al orden por el que accedieron a la formación sanitaria especializada.

¿Cuándo se implantará el decreto?

Bancalero ha presentado a los sindicatos de la mesa sectorial, los MIR de último año y los Colegios de Médicos un texto inicial, para el que ha pedido aportaciones. De momento se trabaja en la concreción y la cuantificación económica de las medidas.