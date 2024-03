La lista de espera en dependencia en Aragón se duplica en solo dos años

Los datos de la dependencia en Aragón siguen siendo sonrojantes. Así lo señala el XXIV dictamen del Observatorio de la dependencia de Aragón, que dictamina que en tres años la lista de espera ha crecido un 107%, es decir, se ha duplicado, pasando de 2.674 a finales de 2021 a 5.545 a finales de 2023, la cifra más alta desde 2011, pese al incremento de la financiación, sobre todo por parte del Estado. Con respecto a 31 de diciembre de 2022 ha crecido en 1.243 personas; y respecto a hace una década, se ha incrementado un 125%. Ese aumento de presupuesto no es tanto autonómico como nacional, ya que el plan de choque del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, supuso un aumento de 22,3 millones, de los que solo 1,6 fueron aportados por el Gobierno de Aragón. Este es un “dato positivo”, resume Gustavo García, representante en Aragón de la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales, porque en nueve comunidades ha bajado. Pero Aragón suspende a nivel global, con una puntuación de 4,4 puntos, siendo la undécima comunidad en el ranquin, compartiendo nota con País Vasco, con solo cinco peor calificadas.

Los datos con los que se elabora el informe son oficiales, los que aporta el Gobierno de Aragón.

Ese aumento de financiación permitió atender a 2.787 personas dependientes más, con un incremento del 7,4%, mientras que la media del conjunto de las comunidades lo hizo en un 7,5. También fue posible reducir el limbo de la dependencia hasta solo 845 personas desatendidas, la más baja del estado. En el último año ha superado la barrera de las 40.000 personas dependientes atendidos, la cifra más alta desde 2011. Sin embargo, ahí “terminan los buenos datos”, ya que ese tiempo de espera desde que se valora la dependencia hasta que se comienza a recibir la prestación ha “bajado mucho porque no se valora”. Y de hecho, a finales de diciembre había un total de 5.545 personas esperando la resolución de un grado (casi un 12% frente al 14,3% de media nacional). Y si se suma a aquellos que están en ese limbo, ascienden a 6.390. Otro dato a destacar es que entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 fallecieron en Aragón un total de 972 personas en la lista de espera sin haber sido atendidas.

A Gustavo García, le gusta “hablar de personas, más que de cifras” y reconoce que el tiempo de espera varía mucho según donde se viva. La media es de 190 personas desde que se comienza el trámite hasta que determinan si tendrás una ayuda o un servicio. Por ejemplo, hay en comarcas donde “el tiempo de valoración es muy rápido”, sin embargo, en Zaragoza “llega casi hasta un año”.

Servicios 'low cost'

Pero hay que tener en cuenta que la comunidad “es una de las que más abusa en los servicios de bajo coste”. Aragón cerró el año 2023 con 8.176 nuevas prestaciones frente a las 2.263 del ejercicio anterior. Del total, un 60% corresponden a Teleasistencia (4.887) y el 19% a Prestación enconómica vinculada al servicio (1.553). Esto supone, explica García, que, como no hay plazas en las residencias, el Ejecutivo aporta una cantidad para buscarla. La media de esta prestación en Aragón es de 370 euros, siendo que “en las zonas rurales, quizá, pero en Zaragoza es imposible encontrar una residencia por menos de 2.000 euros. El 12% de las ayudas corresponden a prestaciones por el cuidado familiar, que son “las más baratas” y suponen “el 40% del total de prestaciones”. Sirven de apoyo económico para “cuidar en casa” a los grandes dependientes. La ayuda es de 204 euros, que “con ese dinero es imposible de atender a un dependiente severo” y, además, son en la mayoría, las mujeres las que dejan de trabajar y las que reciben esa prestación por el cuidado de la persona. Estas cifras están muy por debajo de la media nacional ya que son 515 en el caso de la prestación vinculada al servicio y de 240 de media para el cuidado del familiar. “Damos más prestaciones pero pagamos menos”, insiste.

El resto de los datos son meras tasas de reposición, ya que el 1,4% es para residencias (113), el 1,1 para Centros de Día (90) y el 2,1% de Ayuda al domicilio (169); pero en este caso la media de horas es de 19, mientras que a nivel nacional es de casi 34.

En cuanto a las residencias, en 2023 se aumentaron las plazas en 113, pero lo que se paga por plaza concertada es de 52 euros y con eso “cómo se va a atender bien y con sueldos dignos?” Se pregunta. Y de forma gráfica se responde García que “se paga más por dejar el coche todo el día en un parquin que poder dejar a un dependiente en una residencia”.

Eso da como resultado que el promedio de gasto público por dependiente en Aragón sea de algo menos de 4.200 euros, un 34% menos que la media nacional. Y “teniendo en cuenta la población envejecida, la media de gasto público por habitantes es de 123 euros, casi un 30% que la media nacional, que asciende a 175 euros.

Para el representante en Aragón de la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales, el problema es “la financiación” pero ya no es “excusa” que el Gobierno de España no aporte el 50% de la financiación en dependencia, ya que el año pasado fue del 52% nacional y el 48% autonómico. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aportado casi 3.800 millones a nivel nacional; así que “la culpa no es del estado”.

Empleo generado

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia genera más de 8.289 puestos de trabajo directos; y con el plan de choque alrededor de 861 en el último año, con una tasa de creación de empleo de 44,3 puestos por millón de euros invertido, superior a la media nacional, que no llega a 41.